El sultán omaní pide a Araqchí priorizar el diálogo para resolver la guerra con EEUU

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El Cairo, 26 abr (EFE).- El sultán de Omán, Haizam bin Tariq, pidió este domingo en Mascate al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, «priorizar el diálogo y la diplomacia» para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán.

Según informó la agencia oficial omaní de noticias, ONA, Bin Tariq, cuyo país medió varia rondas de diálogo entre EE.UU e Irán antes del inicio de la guerra a finales de febrero, recibió a Araqchí en Mascate, donde le «enfatizó la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar los problemas, contribuyendo así a la consolidación de la paz» en la región de Oriente Medio.

Araqchí llegó en la noche del sábado a Mascate en medio de su gira para intentar llegar a un consenso diplomático para reanudar las negociaciones con Washington y tras una parada en Islamabad, a donde hoy tiene previsto regresar.

Durante la reunión con el sultán omaní en el Palacio de Al Barakah, en Mascate, ambos abordaron «los últimos acontecimientos en la región, los esfuerzos de mediación y las iniciativas para poner fin a los conflictos», indicó ONA.

Subrayó que el sultán fue informado sobre «la perspectiva iraní respecto a estos acontecimientos», y que el iraní «escuchó las opiniones» del líder omaní sobre «cómo impulsar estos esfuerzos para mejorar las perspectivas de alcanzar soluciones políticas sostenibles y mitigar las repercusiones de las crisis en los pueblos de la región».

El jefe de la diplomacia iraní «expresó el reconocimiento de su país por la postura del sultanato de Omán en apoyo a los esfuerzos de diálogo y la promoción de la seguridad y la estabilidad en la región, especialmente ante los desafíos regionales actuales».

El medio estatal omaní no dio a conocer si Omán volvería a desempeñar alguna labor de mediación para ayudar a acercar las posiciones de EE.UU e Irán, mantener la tregua y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, del que el país del golfo es también ribereño junto a la República Islámica.

Al término de su presencia en Islamabad, Araqchí escribió en su cuenta oficial de X que había presentado a los mediadores paquistaníes un «marco viable» para poner fin de forma definitiva a la guerra, si bien destacó que «aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia».

Su visita en Pakistán había suscitado especulaciones de un posible avance, algo que coincidió con el anuncio de EE.UU. de un eventual viaje de los enviados estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, a Pakistán.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció posteriormente la cancelación del viaje de sus negociadores a Pakistán, al afirmar que no era necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Washington cuando quieran.

Más tarde, Trump dijo que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Pakistán, aunque indicó que la nueva propuesta de Teherán tampoco le satisface.

Araqchí había afirmado que su visita a Pakistán forma parte de una gira que le llevaría a Omán y también a Rusia para «coordinar estrechamente con nuestros socios en asuntos bilaterales y consultar sobre la situación regional».

La agencia iraní, IRNA, informó, sin embargo, que Araqchí regresará este domingo a Pakistán al concluir su visita a Omán, junto con parte de su delegación que volvió a Teherán el sábado para realizar consultas. EFE

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