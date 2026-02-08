El Super Bowl comienza a latir para duelo Patriots-Seahawks y show de Bad Bunny

afp_tickers

5 minutos

Con horas de antelación, una marea de emocionados seguidores llegaban este domingo al Super Bowl en Santa Clara, California, donde los New England Patriots tratarán de recuperar el trono de la NFL y Bad Bunny ofrecerá un histórico show en español envuelto también en polémica.

A través de las pantallas, más de 120 millones de estadounidenses seguirán la final de la liga de football americano (NFL) en un fenómeno que, este año más que nunca, adquiere trascendencia cultural y política.

En la mera competencia deportiva, los Patriots chocarán contra los Seattle Seahawks a partir de las 15H30 locales (23H30 GMT) en el Levi’s Stadium (75.000 asientos) en busca de su séptimo título de Super Bowl y primero desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady.

Con este trofeo, los Patriotas romperían su actual empate con los Pittsburgh Steelers y se consagrarían como la franquicia más ganadora de la competición.

«Soy fan de los Patriots desde hace más de 60 años, desde el primer día… Va a ser increíble», auguró Terri Carboni, de 71 años, quien cruzó todo el país desde el nevado estado de Massachusetts hasta la soleada California.

Para las casas de apuestas, que este año se estima que moverán unos 1.760 millones de dólares, los favoritos al triunfo son los Seahawks, dueños de la defensa más feroz de la liga.

Seattle, de la mano del subestimado quarterback Sam Darnold, no estaba en este escenario desde que en 2014 salió vencedor de su primer trofeo Vince Lombardi y un año después perdedor de un duelo con los Patriots de Brady que se les escapó de las manos en los últimos segundos.

– Un sucesor para Brady –

A ninguno de estos dos finalistas, que llevaban varios años fuera de playoffs, se les esperaba en esta final pero se ganaron su lugar con creces durante una imprevisible temporada que vio la pronta eliminación de los favoritos, Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

La gran noticia fue la resurrección de los Patriots que, hasta la llegada al banco esta campaña de Mike Vrabel, no habían dado señales de vida desde la marcha de Brady en 2020.

Vrabel, miembro de la dinastía de New England que cosechó seis trofeos entre 2002 y 2019, tiene como gran aliado en el campo a Drake Maye, un talentoso mariscal de campo que el domingo puede ser el más joven en coronarse campeón a sus 23 años.

– «Un orgullo» –

Más allá del emparrillado, todas las miradas estarán puestas en la actuación del medio tiempo de Bad Bunny, bajo una expectación disparada tras su éxito en los premios Grammy y su contundente protesta contra el gobierno de Donald Trump.

El puertorriqueño, que será el primero en protagonizar el show en español, condenó con dureza la ofensiva antimigratoria del republicano, que ha sembrado el temor en una buena parte de la comunidad latina en Estados Unidos.

La magnitud y agresividad de estas redadas generó indignación incluso en una parte de la base de apoyo de Trump, especialmente tras la muerte a tiros de dos estadounidenses por agentes de migración en Mineápolis.

Las expectativas están en todo lo alto para comprobar si Bad Bunny repite su protesta en el mayor escaparate global.

El puertorriqueño, sin dar ninguna pista de sus intenciones ni sus posibles invitados, se limitó a prometer esta semana que el recital será «una enorme fiesta» con muchos elementos de su cultura.

En la isla caribeña, muchos de sus compatriotas se reunían el domingo para disfrutar del recital de su ídolo, una enorme fuente de orgullo en este delicado momento.

«Que una persona de aquí esté en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos es un orgullo para todo puertorriqueño», expresó Olvin Reyes, de 39 años, en San Juan.

– «Mejor que no haga predicciones» –

Donald Trump, de su lado, tenía previsto seguir el partido desde su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

En una entrevista difundida el domingo, el mandatario declinó decantarse por uno de los equipos pero pronosticó que será «un gran partido».

«Los he visto a ambos durante la temporada (…) Creo que va a ser un gran partido, me gustan mucho ambas zonas de nuestro país. Es mejor que no haga predicciones. Te metes en un buen lío», dijo el republicano a NBC News.

El presidente no viajó a Santa Clara para asistir al juego en persona como sí hizo el año pasado en Nueva Orleans.

Trump, al igual que muchos de sus partidarios, arremetió contra las invitaciones a Bad Bunny y Green Day, que actuarán antes y son también feroces críticos del republicano, afirmando que el cartel es «terrible» y «sembrará odio».

La presencia del reguetonero, el artista más reproducido en Spotify, ha atraído aún más la atención global sobre la cita cumbre del deporte norteamericano, una máquina comercial sin igual que este año puede superar sus propios récords de negocios.

amz-gbv/raa/