El Supremo de EEUU se inclina por prohibir a atletas trans competir en equipos femeninos

2 minutos

Washington, 13 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos, que cuenta con mayoría conservadora, se inclinó este martes por mantener las leyes estatales que prohíben a las atletas trans participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias.

Durante más de tres horas de debate, los jueces consideraron las demandas presentadas por Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria en Virginia Occidental; y Lindsay Hecox, alumna de la universidad de Idaho,; que alegan que la exclusión de personas trans en equipos femeninos es inconstitucional y discriminatoria.

Al menos cinco de los seis jueces conservadores del Supremo consideraron que las leyes estatales no violan la Constitución ni menoscaban los intereses que salvaguarda el Título IX, la histórica ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier escuela o programa educativo federal.

Aunque no hay fecha definitiva para la publicación del fallo, el alto tribunal suele publicar sus decisiones en junio, antes de finalizar el curso judicial.

La sentencia afectaría a todos los atletas trans que compiten en deportes escolares y universitarios en Estados Unidos y también a las leyes y medidas similares en otros 25 estados donde se prohíbe su participación.

Tribunales inferiores fallaron anteriormente a favor de las dos jóvenes, quienes impugnaron las prohibiciones estatales, pero la Corte Suprema, de mayoría conservadora (6-3), no parece que vaya a seguir el mismo criterio.

Esta batalla legal se enmarca en la amplia campaña de la Administración del presidente, Donald Trump, contra las personas transgénero.

Al regresar al poder en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que obliga a reconocer solo dos sexos (masculino y femenino) y ordenó reconocer en documentos oficiales solo el sexo asignado al nacer, una decisión que causó el rechazo del movimiento LGTBI y provocó demandas para frenar esta decisión.

Durante la sesión en el Supremo, la Administración de Trump argumentó que los estados deberían separar sus equipos deportivos bajo este criterio debido a las «diferencias biológicas reales entre hombres y mujeres».

Trump, durante un discurso en Detroit este martes, dijo que es «increíble» que estos casos hayan llegado al Supremo: «Esto es ridículo. Es una falta de respeto hacia las mujeres. ¿Se imaginan hace 20 años hablar de hombres compitiendo en deportes femeninos?». EFE

