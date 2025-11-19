El Supremo de Israel ordena tomar acciones penales contra ultraortodoxos que no se alisten

3 minutos

Jerusalén, 19 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel ordenó este miércoles al Gobierno emprender acciones penales contra los ultraortodoxos que evadan el servicio militar, obligatorio para el resto de jóvenes israelíes.

«El Tribunal Supremo (…) determinó que los demandados deben actuar con la mayor brevedad posible para formular una política de fiscalización eficaz contra los evasores de la comunidad ultraortodoxa, que incluirá importantes medidas de ejecución en el ámbito penal, junto con amplias acciones complementarias en el ámbito económico-civil», dictaminó la Corte.

El documento de la sentencia, al que tuvo acceso EFE, ordena también al Estado formular sanciones «efectivas» económicas y civiles en un plazo de 45 días, y le advierte que no puede seguir otorgando beneficios «directa o indirectamente» a los estudiantes de yeshivá (escuelas talmúdicas) si con ello evaden el servicio militar.

Esta resolución responde a una apelación interpuesta por el grupo prodemocracia Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, que en un comunicado celebró el fallo y urgió al gobierno a implementar «de inmediato» la sentencia con firmeza en materia penal y económica.

«En un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) necesitan urgentemente 12.000 soldados adicionales y la reserva se encuentra al límite de su capacidad, la época en que era posible engañar, ganar tiempo y defraudar repetidamente a la ciudadanía y al sistema judicial ha terminado», detalla el texto.

Partidos ultraortodoxos a favor

También este miércoles, la facción Degel HaTorah (parte del partido Judaísmo Unido de la Torá) anunció que su liderazgo rabínico había dado luz verde a sus 4 diputados, tras oponerse en ocasiones previas, para que apoyen el último borrador del proyecto de ley que busca lograr el alistamiento entre sus filas.

Este último borrador, propuesto por el Likud, es más laxo y alude a sanciones más leves para los ultraortodoxos que no cumplan, lo que denunció el líder de la oposición, Yair Lapid.

«Si hay algo que confirma definitivamente que lo presentado a la Knéset (Parlamento) es una ley para evadir el servicio militar en toda regla, es la aprobación de los rabinos», declaró hoy Lapid ante los legisladores.

En junio de 2024, el Supremo dictaminó por unanimidad el fin de la exención militar para jóvenes judíos ultraortodoxos, pero no ha tenido apenas ha tenido impacto significativo entre un sector de la población que no deja de crecer, dedica su vida al rezo y no quiere interactuar con soldados en un ambiente menos religioso.EFE

pms/pbj/alf