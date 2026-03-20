El Supremo italiano confirma la condena a mafiosos que amenazaron a Saviano en sus inicios
Roma, 20 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Italia ha confirmado este viernes la condena a un jefe mafioso y su abogado por amenazar al escritor Roberto Saviano, autor de libros como ‘Gomorra’ (2006), poniendo así fin a un juicio que ha durado 18 años.
«Ha terminado. El proceso finalmente ha acabado. El Supremo acaba de validar las condenas al capo mafioso (Francesco) Bidognetti y a su abogado, responsables de amenazarme a mi y a (la periodista) Rosaria (Capacchione)», anunció un emocionado Saviano en sus redes.
La Alta Corte ha confirmado las condenas a un año y medio de cárcel para el jefe de la Camorra napolitana, Francesco Bidognetti, y de un año y dos meses para su abogado Michele Santonastaso, por amenazar en 2008 al escritor, que vive escoltado. EFE
