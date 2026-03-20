The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Supremo italiano confirma la condena a mafiosos que amenazaron a Saviano en sus inicios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 20 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Italia ha confirmado este viernes la condena a un jefe mafioso y su abogado por amenazar al escritor Roberto Saviano, autor de libros como ‘Gomorra’ (2006), poniendo así fin a un juicio que ha durado 18 años.

«Ha terminado. El proceso finalmente ha acabado. El Supremo acaba de validar las condenas al capo mafioso (Francesco) Bidognetti y a su abogado, responsables de amenazarme a mi y a (la periodista) Rosaria (Capacchione)», anunció un emocionado Saviano en sus redes.

La Alta Corte ha confirmado las condenas a un año y medio de cárcel para el jefe de la Camorra napolitana, Francesco Bidognetti, y de un año y dos meses para su abogado Michele Santonastaso, por amenazar en 2008 al escritor, que vive escoltado. EFE

gsm/av

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

