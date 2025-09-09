El Supremo suma dos votos para condenar a Bolsonaro por golpismo

Brasilia, 9 sep (EFE).- El magistrado Flávio Dino respaldó este martes al juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y sostuvo que el líder de la ultraderecha es culpable de conspirar contra el régimen democrático.

Dino se pronunció en el mismo sentido que el relator y con eso la Primera Sala del Supremo suma dos votos de cinco votos posibles por la condenación de Bolsonaro y otros siete reos acusados de graves delitos contra el orden democrático y sus instituciones.

La acusación, formulada por la Fiscalía, dice que Bolsonaro y sus antiguos colaboradores, entre los que figuran exministros y jefes militares, conspiraron para impedir que el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

«Hubo violencia y grave amenaza», declaró Dino tras resumir la vorágine política en que se sumergió Brasil después de que Bolsonaro se negó a reconocer su derrota en las elecciones.

Citó bloqueos de carreteras, atentados frustrados por la Policía y los campamentos montados por activistas de extrema derecha frente a cuarteles del Ejército en los que se exigía que las Fuerzas Armadas impidieran que Lula asumiera el poder.

«Esos campamentos no eran en la puerta de las iglesias. Fueron en la puerta de cuarteles, donde hay fusiles, ametralladoras, tanques», subrayó el magistrado.

Según Dino, Bolsonaro fue «figura dominante» de la «organización criminal» y tenía «dominio sobre todos los hechos», en tanto que los otros reos tuvieron una «participación de menor importancia», por lo cual consideró que las penas deberían ser inferiores.

Dino, de 57 años, llegó al Supremo en febrero de 2024, propuesto por el presidente Lula, con quien ejercía como ministro de Justicia desde enero de 2023.

Las defensas de todos los reos contestaron su participación en el proceso por una alegada «parcialidad», pero esas demandas fueron negadas de forma unánime por los cinco miembros de la Primera Sala.

Tras el voto de Dino, aún deben pronunciarse los jueces Luiz Fux, Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo.

Las audiencias serán retomadas este miércoles, continuarán el jueves y las eventuales sentencias son esperadas para el próximo viernes, después de que De Moraes, en su condición de relator, proponga las penas para cada uno de los reos, que serán debatidas por todos los miembros del tribunal.

Las penas serán establecidas de forma individual, en función de la participación de cada acusado en la trama golpista, y se espera que, en caso de condenación, sean más duras para Bolsonaro, considerado «líder» de una «organización criminal» que conspiró para mantener al propio líder de la ultraderecha en el poder.

El complot, según la acusación formulada por la Fiscalía, habría comenzado a mediados de 2021, pero tomó forma tras las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula derrotó en las urnas a Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección. EFE

