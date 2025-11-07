El Supremo ya tiene dos votos para confirmar la sentencia contra Bolsonaro

3 minutos

(actualiza con el voto de otro juez)

Brasilia, 7 nov (EFE).- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil sumó este viernes dos votos para rechazar las últimas apelaciones del expresidente y líder ultraderechista Jair Bolsonaro y solo falta uno para confirmar la pena de 27 años de cárcel que se le impuso en septiembre pasado por golpismo.

Primero se manifestó el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, y luego se pronunció en el mismo sentido Flávio Dino, otro de los cuatro miembros de la Primera Sala del Supremo que analizan estas últimas apelaciones.

«No hubo ninguna omisión» en la sentencia, que «declara las circunstancias judiciales desfavorables» para Bolsonaro, por lo que se considera «inviable el argumento defensivo», indicó De Moraes en el voto que publicó en el sistema informático del tribunal, unos argumentos que fueron compartidos por el juez Dino.

El resto de los integrantes de la Primera Sala tienen plazo para manifestarse hasta el próximo 14 de noviembre. Uno de ellos, el juez Luiz Fux, el único que en el juicio aceptó algunos de los alegatos de la defensa de Bolsonaro, optó por no participar en esta fase final del proceso tras haber sido voto vencido.

De esa manera, un voto más en el mismo sentido conformará la mayoría necesaria para rechazar las apelaciones y confirmar la sentencia, aunque existe la remota posibilidad de que alguno de los jueces cambie de posición hasta que el resultado no sea proclamado.

Estas apelaciones, conocidas como «embargo de declaración», son los últimos recursos que pueden intentar los abogados de Bolsonaro y, si fueran negados por mayoría, el próximo paso será que el tribunal defina el lugar de reclusión.

En los documentos que presentaron al recurrir la sentencia, los abogados de Bolsonaro insistieron en un supuesto «cercenamiento» del derecho a la defensa, en que no contaron con tiempo suficiente para analizar la vasta documentación recopilada contra su cliente y en que la Corte Suprema no tendría competencia para juzgar ese caso.

También pedían una reducción de la pena, fijada en 27 años y tres meses de cárcel, el pasado 11 de setiembre.

Sin embargo, todos esos argumentos ya habían sido presentados y rechazados por el tribunal durante las fases anteriores del proceso, tal como ha ocurrido este viernes, en los votos publicados este viernes por De Moraes y Dino.

Bolsonaro fue condenado tras ser considerado culpable de haber tramado una conspiración para impedir la toma de posesión del actual mandatario, el izquerdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en las elecciones de octubre de 2022.

Ese complot contra el resultado de las urnas, que Bolsonaro nunca reconoció, pudo llevar al asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, cuando miles de activistas de la ultraderecha intentaron convencer a las Fuerzas Armadas para derrocar a Lula, que había asumido una semana antes. EFE

ed/mp/fpa