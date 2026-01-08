El Sur de Asia, única región del mundo que crece por encima de su nivel prepandemia

Nueva Delhi, 8 ene (EFE).- El sur de Asia, liderado por India, se proyecta como la única región del planeta capaz de superar su ritmo de expansión económica previo a la crisis de la covid-19, un contraste frente a la desaceleración generalizada en Asia Oriental y Occidental, según el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026 (WESP) de las Naciones Unidas.

«Asia del Sur es la única región donde se espera que el ritmo de crecimiento alcance o supere el promedio anterior a la pandemia, expandiéndose un 5,6 % en 2026 y un 5,9 % en 2027», destacó durante una rueda de prensa en Nueva Delhi el economista de la ONU y coautor del reporte Christopher Garroway.

Aunque el informe proyecta que el crecimiento del PIB de la India se moderará en 2026 al 6,6 %, frente al 7,4 % de 2025, el organismo subraya que la dinámica de fondo es más fuerte que en la década pasada.

«Algunos cálculos rápidos sugieren que la India ha crecido aproximadamente 1,5 puntos porcentuales anuales más rápido desde 2020 que entre 2015 y 2020», detalló Garroway.

Según el economista, Nueva Delhi está capitalizando las tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

«La India se ha beneficiado en el último año de algunas señales de diversificación de la cadena de suministro, ganando cuota en las importaciones de electrónica de EE. UU. a medida que la participación de China disminuía», explicó.

En el caso de Asia Oriental, motor tradicional del crecimiento mundial, el informe de la ONU señala que muestra signos de agotamiento.

«Se proyecta que el crecimiento en Asia Oriental se modere del 4,9 % en 2025 al 4,4 % tanto en 2026 como en 2027, lo cual está muy por debajo del crecimiento promedio del 7,0 % en la década anterior».

Añade que en China la economía se ralentizará hasta un crecimiento del 4,6 % en 2026 y del 4,5 % en 2027, por debajo del 4,9 % estimado para 2025.

El informe considera que la relajación de las medidas arancelarias de Estados Unidos contra China tras las negociaciones comerciales entre los dos actores mundiales ayudaron a estabilizar la confianza en Pekín.

Entre los riesgos que el WESP aprecia para las economías asiáticas a corto plazo están la incertidumbre sobre las políticas comerciales globales, el descenso económico de las grandes economías, así como las debilidades fiscales de varios países de la región. EFE

