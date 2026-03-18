El teletrabajo incrementa la tasa de natalidad, según el Ifo y la Stanford University

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Fráncfort (Alemania), 18 mar (EFE).- El teletrabajo aumenta la tasa de natalidad, según un estudio que cubre 38 países entre 2023 y 2025 del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) y la Stanford University.

«En los hogares donde ambos miembros de la pareja trabajan desde casa al menos un día a la semana, la tasa de fertilidad es de media un 14 % más elevada que en los hogares que no trabajan desde casa», según el estudio.

Esto significa que la tercera parte de las mujeres tiene un hijo más en su vida en comparación con los grupos que no teletrabajan, concluye la investigación.

El efecto es especialmente elevado en EE. UU., donde los nacimientos suben un 18 % en comparación con las parejas que no trabajan desde casa.

Nuestros resultados sugieren que el acceso más amplio al trabajo desde casa aumenta el número de hijos, probablemente porque reduce el tiempo y esfuerzo organizativo requerido para conciliar el trabajo y la vida familiar», considera el investigador del Ifo Mathias Dolls.

Aunque más teletrabajo no puede solucionar el problema demográfico, puede contribuir a mitigar algo la tendencia a la caída de la fertilidad. EFE

aia/cg