El tenista argentino Román Burruchaga denuncia amenazas de apostadores

El tenista argentino Román Burruchaga, 104º del ranking de la ATP, reconoció que recibió amenazas de muerte la semana pasada durante su participación en el torneo Challenger de Rosario (Argentina).

Burruchaga de 24 años, cayó el domingo en la final del Challenger 125 de Rosario ante su compatriota Camilo Ugo Carabelli, pero antes de ese partido recibió amenazas para que se dejase perder en semifinales contra el taiwanés Chin-Hsin Tseng.

A pesar de ello, Burruchaga venció al jugador asiático.

Este martes, tras ganar en su debut en el ATP 250 de Buenos Aires al serbio Laslo Djere (91) por 6-2 y 6-4, contó que en Rosario vivió «días estresantes».

«Ojalá podamos encontrar una solución y frenar todo esto», pidió el hijo del exfutbolista Jorge Burruchaga, autor del gol con el que Argentina se consagró campeón del mundo en México 1986.

«Lamentablemente son cosas que pasan y estamos bastante acostumbrados. Lo normalizamos, pero no debería ser así. Lo del otro día no es algo que suele pasar, fue algo más chocante y más anormal, por eso pasó lo que pasó. Espero que se pueda encontrar una solución», afirmó.

«Fue algo distinto porque me llegaron varios mensajes, con varios datos sobre mí, personales, por eso digo que fue más chocante», contó Burruchaga, que también mencionó el apoyo que recibió de la organización del torneo rosarino, que lo tranquilizó y ayudó para afrontar el partido ante Tseng.

«Cuando sucedió esto, hicimos la denuncia para que cancelen las apuestas y nosotros estar más tranquilos. Estuve custodiado el sábado y el domingo que jugué la final. Estuve en la comisaría, hablando con la fiscalía, cosas que no había vivido», añadió Burruchaga.

En el mismo torneo de Rosario también recibió amenazas el español Nikolas Sánchez Izquierdo minutos antes de su encuentro de segunda ronda frente al argentino Valerio Aboian, contra el que perdió en dos sets.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, por su lado, dijo al respecto el martes que «fue bastante fuerte lo de Rosario».

«Cuando pasó lo de Sánchez Izquierdo no querían decir nada, querían que sea algo confidencial. Cuando vino la policía (al club) nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que algo estaba pasando», narró Cerúndolo.

«Todos los días recibimos amenazas, ya se volvió algo natural», señaló.

