El tenor Plácido Domingo protagoniza el reestreno de la zarzuela en México

Guadalajara (México), 14 sep (EFE).- El tenor español Plácido Domingo participó este domingo en la zarzuela ‘Orgullo de Jalisco’, reestrenada en la ciudad de Guadalajara (oeste de México) y que fue montada hace 80 años por sus padres Plácido Domingo y Pepita Embil.

‘El Orgullo de Jalisco’ combina la zarzuela, género musical español parecido a la ópera y libretos que retoman escenas de la vida cotidiana, con la música popular y folclórica mexicana, con 130 músicos, cantantes, actores y bailarines en escena.

La historia se desarrolla en una hacienda en un ambiente que rememora la mexicanidad de inicios del Siglo XX y es una comedia que narra los desencuentros de una pareja víctima de los celos, los chismes y los obstáculos de terceras personas.

Domingo, invitado de honor al reestreno, subió al escenario vestido de charro para interpretar ‘Ojos tapatíos’, la pieza que cierra la obra, en una estampa tradicional mexicana, rodeado de mariachis y acompañado de la Orquesta Típica y el coro del estado de Jalisco.

El público se entregó al tenor quien fue recibido con una ovación de pie.

La pieza fue estrenada en México en 1947 con música del español Federico Moreno Torroba, quien llegó a México desplazado por la guerra civil española, y con libreto del mexicano Antonio Guzmán Aguilera, quien fue guionista de algunas películas mexicanas de la llamada ‘época de oro’.

La obra nunca volvió a ser presentada y fue en 2020 que un musicólogo mexicano rescató la partitura y el libreto originales, los cuales sirvieron para su reestreno este año, en Guadalajara. EFE

