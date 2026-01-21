El tequila sortea la crisis de EE.UU. y cierra 2025 con producción récord

3 minutos

Guadalajara (México), 21 ene (EFE).- La industria de la bebida mexicana del tequila cerró 2025 con un crecimiento de 17,7 % en su producción y con exportaciones ligeramente por arriba de lo logrado con respecto al año pasado, dijo en una entrevista con EFE, Martín Muñoz Sánchez, comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila.

En el año que recién terminó, las empresas tequileras en los 181 municipios dentro del área de denominación de origen produjeron 583 millones de litros, respecto al año anterior, en el que se consumieron 2,2 millones de toneladas de agave, que equivale a 15,8 % más que en 2024, detalló.

A pesar de las amenazas del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de revisar el T-MEC e imponer aranceles a los productos mexicanos, Muñoz Sánchez destacó que el volumen de exportaciones a ese país se mantuvo en 2025.

“Estados Unidos sigue siendo, por supuesto, el principal mercado con el 82 % de la exportación, es decir, de los 406 millones de litros que se exportaron, 333 millones de litros se fueron a los Estados Unidos. Sigue siendo el mercado número uno”, dijo.

El comisionado destacó que los productores lograron sortear la incertidumbre que generó el presidente Trump al inicio de su Administración, en enero del año pasado, debido a que la bebida mexicana genera un importante impacto económico para diversos sectores económicos en territorio estadounidense.

“Más de 200.000 empleos genera en Estados Unidos el tequila. Hay una derrama económica de 1,4 a 1,6 billones de dólares en los Estados Unidos, entonces, el interés de la protección del tequila es mutuo. Hay inversiones extranjeras y el tequila es uno de los productos con mayor aceptación en los Estados Unidos”, aseguró.

Una bebida resiliente

El crecimiento de la industria tequilera ocurre en un contexto en el que bebidas aceptadas en todo el mundo como el whisky y el vodka reportaron caídas en sus ventas, lo que a decir de Muñoz Sánchez consolida al tequila como la bebida con mayor proyección de crecimiento en los próximos años.

“El tequila es la bebida alcohólica con el mayor nivel de resiliencia y de posibilidad de seguir creciendo y mantuvo inclusive números positivos. El hecho de que el esquema de evaluación de la conformidad que tiene el tequila, que se traduce en confianza para los consumidores, ha sido la clave para que el tequila tenga este desempeño”, expresó.

Adelantó que parte de la estrategia para 2026 es consolidar el mercado europeo que consume entre 35 y 38 millones de litros, además de expandir el mercado a China, Brasil e India, tres países con potencial de consumo masivo.

Destacó que el consejo ha logrado el blindaje internacional a la marca tequila. Con la reciente incorporación de los Emiratos Árabes Unidos, suman 58 países los que reconocen la Denominación de Origen del Tequila, lo que garantiza que 97,5 % del producto exportado llegue a destinos donde por ley se protege su autenticidad. EFE

gdl/csr/jrh

(foto)(video)