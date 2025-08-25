El tifón Kajiki azota Vietnam, deja un muerto y obliga a evacuar a miles de personas
Vietnam fue azotado el lunes por el tifón Kajiki, que dejó al menos un muerto y causó lluvias torrenciales y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora, mientras decenas de miles de residentes tuvieron que ser evacuados.
El tifón —el quinto que afecta al país este año— agitó el golfo de Tonkín con olas de hasta 9,5 metros antes de tocar tierra alrededor de las 08H00 GMT.
Cerca de 44.000 personas fueron evacuadas de la región. Unos 16.000 militares fueron movilizados y todas las embarcaciones pesqueras en la trayectoria del fenómeno reciberon la orden de regresar a puerto.
Dos aeropuertos domésticos fueron cerrados y 35 vuelos cancelados antes de que la tormenta tocara tierra entre las provincias de Ha Tinh y Nghe An, arrancando los techos de más de 600 viviendas, informaron las autoridades.
El ministerio de Agricultura confirmó una víctima mortal y al menos ocho heridos.
Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos el tifón tocó tierra con vientos de entre 118 y 133 kilómetros por hora.
La ciudad costera de Vinh quedó anegada desde primeras horas del lunes, con calles casi desiertas y la mayoría de comercios y restaurantes cerrados. Residentes y dueños de negocios intentaron proteger los accesos a sus propiedades con sacos de arena.
El cambio climático causado por el ser humano está impulsando patrones meteorológicos más intensos e impredecibles, que pueden provocar inundaciones y tormentas más destructivas.
