El Tigres UANL de Jenni Hermoso vence al Atlas y sube al cuarto lugar del Clausura

Monterrey (México), 24 ene (EFE).- El Tigres UANL, equipo de la campeona mundial española Jenni Hermoso, derrotó este sábado por 3-1 al Atlas y saltó al cuarto lugar del torneo Clausura 2026 del fútbol femenino de México.

En la quinta jornada del campeonato, la sudafricana Thembi Kgatlana, Diana Ordóñez y la brasileña Jheniffer Cordinali anotaron por las ‘Amazonas’, en tanto la ecuatoriana Karen Flores descontó por las visitantes.

Dirigido por el entrenador español Pedro Martínez, Tigres estuvo lejos de su mejor rendimiento, pero el Atlas falló en momentos claves y le dio oxígeno a las regias.

Ordóñez falló en el minuto siete con la puerta sin guardameta y fue el Atlas el que se fue delante con un gol de derecha de Flores, al sacar provecho de un despiste de la defensa.

En el 28, Kgatlana apareció en el área y con un golpe cruzado de pierna derecha empató el partido.

En la segunda mitad Atlas se hizo de la pelota, aunque careció de puntería. Por Tigres, Ordóñez falló otra vez con todo a favor, en el 69; sin embargo en el 71, en una jugada iniciada por Hermoso, aceptó un balón de Myra Delgadillo y, de derecha, puso el 2-1.

Tres minutos más tarde, Jenni Hermoso volvió a aparecer para darle otra pelota a Delgadillo, quien la cedió a Cordinali, anotadora del 3-2.

Atlas tuvo la posibilidad de descontar en el 88, pero la salvadoreña Brenda Cerén falló un penalti.

Tigres, que tiene un partido pendiente, llegó a tres triunfos, un empate y 10 puntos. Va en cuarto lugar con las mismas unidades de América y Pumas, dos menos del líder Monterrey. El Atlas aparece en el decimoquinto escaño con un empate y cuatro reveses.

Un rato antes la paraguaya Deisy Ojeda anotó dos goles para darle al Tijuana una victoria por 2-3 sobre San Luis.

Ojeda, dos veces, y la haitiana Roselord Borgella anotaron por Tijuana, en tanto la venezolana Enyer Higuera y la argentina Chiara Singarella descontaron por el cuadro de casa.

También este sábado, la guatemalteca Aisha Solórzano anotó por el Juárez FC, que empató 1-1 con Cruz Azul.

Mañana América recibirá a Mazatlán, Pumas UNAM al Santos Laguna y Puebla al Guadalajara y el lunes cerrará la jornada con los partidos Querétaro-Toluca, Necaxa-Pachuca y León-Monterrey.EFE

