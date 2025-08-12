El tiro con arco reparte medallas para Colombia, México, EE. UU. y Ecuador en ASU2025

Luque (Paraguay), 12 ago (EFE).- Colombia, México, Estados Unidos y Ecuador se repartieron este martes las medallas del tiro con arco, en el último día de esta disciplina en el marco de los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Paraguay hasta el 23 de agosto.

A primera hora, y por la medalla de bronce de la categoría de equipos mixtos compuesto, el equipo de Colombia, integrado por Isabella Sepúlveda y Sebastián Villegas, se impuso al de Costa Rica, con la representación de Valeria Villalobos y Joseph González, por una puntuación de 156-152.

Ya por el oro en esta misma categoría, los mexicanos Adriana Castillo y Lot Máximo Méndez le ganaron a los estadounidenses Kaylee Ryan Gurney y Zachary Neilson por 153-140.

Más tarde, en la disputa del bronce del arco compuesto individual femenino, la estadounidense Kaylee Ryan Gurney superó a la colombiana Isabella Sepúlveda por 142-141, y el oro se lo llevó la ecuatoriana Blanca Rodrigo ante la mexicana Adriana Castillo por 146-141.

Bronce estadounidense

El equipo estadounidense del tiro con arco cosechó un bronce en esta cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 de la mano de Zachary Neilson, quien en el arco compuesto individual masculino derrotó al guatemalteco Esteban Tillit por 144-131.

El máximo premio de esta categoría en masculino se lo llevó el brasileño Rafael Magalhaes al imponerse por 144-142 al mexicano Lot Máximo Méndez.

La programación del tiro con arco terminará este martes con la definición de las medallas en equipos mixtos recurvo, equipos recurvo femenino, equipos recurvo masculino, recurvo individual femenino y recurvo individual masculino.

Brasil lidera el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con 45 medallas (24 de oro, 9 de plata, 12 de bronce), seguida por Chile con 19 (9 de oro, 5 de plata y 5 de bronce) y Estados Unidos con 25 preseas (6 de oro, 13 de plata, 6 de bronce). EFE

