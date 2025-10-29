El TLC India-UE logra avances en temas «no sensibles», pero persiste bloqueo en el carbono

Nueva Delhi, 29 oct (EFE).- Las negociaciones políticas de alto nivel entre la India y la Unión Europea (UE) no lograron desbloquear los puntos más sensibles del futuro tratado de libre comercio (TLC), como el impuesto al carbono, el acero y la automoción, informó este miércoles el Gobierno indio.

Las partes «acordaron que los asuntos relacionados con el Acero, la Automoción, el CBAM (impuesto al carbono) y otras regulaciones de la UE aún requieren más debate, dado que son temas más sensibles», señaló el Ministerio de Comercio indio en un comunicado.

Tras la ronda de reuniones en Bruselas, celebrada entre el 26 y el 28 de octubre, ambas partes solo acordaron avanzar para finalizar las líneas arancelarias industriales «no sensibles».

Las reuniones estuvieron encabezadas por el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, y el comisario europeo de Comercio, Maros SefCovic, con el objetivo de concluir el pacto a finales de 2025.

Este resultado confirma el estancamiento en los mismos puntos de fricción que han frenado el acuerdo: Bruselas pide a la India reducir los altos aranceles a productos como automóviles, vino o lácteos, mientras Nueva Delhi busca un trato preferencial para sus sectores de mano de obra intensiva, como textiles y cuero.

Según el comunicado, Goyal «enfatizó la necesidad de un trato preferencial» para esos sectores y expresó la «preocupación de la India sobre las medidas no arancelarias y las nuevas regulaciones de la UE».

Pese al bloqueo en los temas centrales, el ministro describió en un mensaje en X las reuniones como «intensas pero muy productivas» y afirmó que «han reducido significativamente cuestiones pendientes» mutuas.

Goyal añadió que las conversaciones permitieron «crear el marco que ayudará a lograr un beneficio mutuo (win-win) para ambas economías» y «sentaron las bases para un acuerdo robusto y equilibrado».

Simultáneamente, la India acogió esta semana una misión de eurodiputados del Parlamento Europeo en un esfuerzo por dar impulso político al acuerdo.

Un equipo técnico de la UE visitará la India la próxima semana para «trabajar en posibles soluciones identificadas» durante las reuniones en Bruselas, concluyó el comunicado. EFE

