El torero español David de Miranda gana los dos trofeos de la Feria de Manizales

Manizales (Colombia), 11 ene (EFE).- El torero español David de Miranda se convirtió en el gran triunfador de la 71 Feria de Manizales que concluyó este domingo en esta ciudad colombiana.

De Miranda se hizo acreedor a los dos trofeos más importantes del tradicional ciclo taurino de esta ciudad cafetera del occidente de Colombia: La réplica de la Catedral, premio oficial, y ‘El voceador de prensa’, que entrega el diario local La Patria.

Los jurados de ambos trofeos coincidieron en calificar la faena de Miranda del pasado 6 de enero al toro ‘Serrano’, número 111 de la ganadería Santa Bárbara, como la más completa e importante de la feria.

Como Mejor Ganadería fue considerado el hierro Santa Bárbara por el encierro lidiado el mismo 6 de enero.

El Mejor Subalterno fue para el banderillero local Emerson Pineda, mientras que la Mejor Novillera fue la aspirante española Olga Casado. EFE

