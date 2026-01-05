El tráfico de pasajeros de Ryanair subió el 5 % en 2025
Londres, 5 ene (EFE).- La aerolínea de billetes baratos Ryanair informó este lunes de que en 2025 transportó 206,5 millones de pasajeros, lo que supone un alza del 5 % respecto al año anterior.
En una nota divulgada, la empresa indicó que en 2024 transportó 197,2 millones de pasajeros, mientras que el factor de carga -el porcentaje de asientos ocupados en sus vuelos- se mantuvo sin cambios, en el 94 %.
En términos mensuales, 14,5 millones de personas viajaron con Ryanair el pasado diciembre, un ascenso del 7 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando transportó a 13,6 millones de viajeros.
En cuanto al factor de carga, el pasado diciembre se situó en el 92 %, igual que en el mismo mes de 2024, señaló la aerolínea, y precisó que en el último mes de 2025 operó más de 82.000 vuelos.
El pasado noviembre, Ryanair informó de que obtuvo un beneficio de 2.540 millones de euros netos en su primer semestre fiscal (abril-septiembre), el 42 % más que en ese mismo periodo en 2024, cuando ganó 1.790 millones de euros. EFE
