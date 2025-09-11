El Tribunal de Estrasburgo desestima la demanda de Meliá de indemnización por la covid
París, 11 sep (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo ha desestimado la demanda de 40 hoteles del grupo Meliá que exigían a España una indemnización por los cierres que les fueron impuestos en 2020 por los confinamientos de la covid en 2020.
En una decisión hecha pública este jueves, los jueces europeos declaran inadmisible su denuncia y coinciden con el Tribunal Supremo, que ya había dictaminado, que las medidas de cierre no fueron desproporcionadas, teniendo en cuenta la situación epidémica.
Los hoteles reclamaban una indemnización de 118 millones de euros y alegaban que con las reglas del confinamiento se había producido una expropiación ‘de facto’.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recuerda que para hacer frente a la pandemia se tomaron medidas generales para todos los sectores, que no iban dirigidas específicamente a unos individuos o entidades específicas y que se hizo algo parecido en casi todos los otros países europeos y en todo el mundo.
Desde ese punto de vista Meliá no podía pretender recibir una compensación. EFE
