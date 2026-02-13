El turismo chino busca nuevos horizontes por las tensiones con Japón

Pekín, 13 feb (EFE).- Los viajes de turistas chinos a Japón registran una fuerte caída este Año Nuevo lunar en un contexto de tensiones diplomáticas entre Pekín y Tokio, mientras Corea del Sur y el Sudeste Asiático absorben parte del flujo turístico.

Durante los primeros siete días del periodo de 40 días de desplazamientos por el Año Nuevo, conocido como ‘chunyun’, 58 rutas entre China y Japón cancelaron todos sus vuelos, según datos del proveedor DAST citados por el medio financiero Yicai.

El número de trayectos aéreos de ida y vuelta se redujo en 1.292 respecto al mismo periodo del año anterior, con especial impacto en los enlaces hacia Osaka, uno de los principales destinos turísticos para los viajeros chinos.

Rutas como las que conectan Pekín, Ningbo (este) o Shenyang (noreste) con la mencionada localidad nipona fueron suspendidas en su totalidad, mientras que los vuelos desde Shanghái hacia Osaka y Tokio registraron también recortes.

De acuerdo con expertos del sector citados por Yicai, la caída afecta sobre todo a los viajes de ocio, más sensibles a factores políticos y de percepción, mientras que los desplazamientos de negocios hacia Tokio han resistido en mayor medida.

El repliegue se produce después de que aerolíneas chinas ofrecieran en noviembre reembolsos gratuitos para billetes con destino a Japón, tras recomendaciones oficiales de evitar viajes al país vecino a causa de un incremento de las fricciones bilaterales.

La escalada diplomática se intensificó después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría situar a Japón en una «situación de crisis» y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa, declaraciones que Pekín calificó de «extremadamente graves».

A ello se sumaron visitas de parlamentarios japoneses a Taiwán, protestas formales de China ante Tokio y advertencias consulares que contribuyeron a deteriorar el clima político, una situación a la que se añade la arrolladora victoria de Takaichi en los recientes comicios nipones.

Otros destinos ocupan el vacío

Este reajuste coincide además con la recuperación sostenida del turismo emisor chino, que estuvo paralizado tres años hasta principios de 2023 por el cierre de las fronteras a causa de la pandemia de covid-19.

Según la firma especializada China Trading Desk, el número de salidas de turistas chinos al extranjero en 2026 podría situarse entre 165 y 175 millones, por encima de los aproximadamente 155 millones registrados en 2025, lo que refleja que la caída hacia Japón no implica una contracción del mercado, sino una redistribución de destinos, entre los cuales destaca Corea del Sur.

Así, de acuerdo a datos de la aerolínea China Eastern, el número de pasajeros hacia Seúl aumentó un 12 % respecto al año pasado en los primeros días del periodo de desplazamientos por el Año Nuevo lunar, con factores de ocupación superiores al 80 % y algunos vuelos por encima del 95 %.

China Trading Desk prevé entre 230.000 y 250.000 turistas chinos en Corea del Sur durante las vacaciones, un incremento cercano al 50 % interanual.

Además del aumento de frecuencias aéreas, influyen factores como la relajación de visados para grupos turísticos y un tipo de cambio favorable.

Consultoras del sector prevén que, por primera vez desde la pandemia, Corea del Sur supere a Japón como destino preferido de los viajeros chinos durante el Año Nuevo.

También han ganado terreno destinos del Sudeste Asiático como Bangkok, Kuala Lumpur y Hanói, que figuran entre las rutas con mayor número de vuelos desde Shanghái y Cantón.

Aunque Tailandia sigue siendo uno de los destinos tradicionales por su cercanía, precios competitivos y facilidades de visado, la demanda se concentra principalmente en Bangkok y Phuket, mientras que zonas menos turísticas registran una caída acusada, según el medio chino 36Kr.

Más allá de Asia oriental, otros destinos han ganado protagonismo entre los turistas chinos gracias a políticas de exención de visado o a atractivos puntuales.

Por ejemplo, Turquía y Rusia, que anunciaron recientemente que los turistas chinos no necesitarían visado, registran fuertes aumentos en las búsquedas y reservas, impulsados por la facilidad de entrada y por la popularidad de experiencias como la observación de auroras boreales en el norte ruso. EFE

