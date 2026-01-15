El turismo en Costa Rica creció un 1 % en 2025 apoyado en el mercado de Norteamérica

2 minutos

San José, 15 ene (EFE).- Costa Rica recibió en el 2025 un total de 2,68 millones de turistas por la vía aérea para un incremento del 0,8 % con respecto a 2024, impulsado por el auge de visitas desde Estados Unidos, Canadá y Suramérica, informó este jueves el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

«Los esfuerzos de promoción estratégica en nuestros principales mercados y el trabajo conjunto con el sector privado para el mejoramiento del servicio y el producto turístico han rendido los frutos deseados», expresó el ministro de Turismo, William Rodríguez.

Los datos oficiales indican que Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de turistas hacia Costa Rica con una cifra de 1,6 millones y un incremento del 0,5 %, mientras que le sigue Canadá con 260.000 visitantes y una alza del 1,1%.

Entre los datos sobresale la llegada de 145.118 turistas de Suramérica, para un crecimiento del 14,5 %, pero también se registró una caída de 2,1 % en las visitas desde Europea, destino desde al que llegaron a Costa Rica 419.820 turistas en 2025.

Según el ICT, en el último trimestre del año hubo un repunte en el turismo, lo que le permitió al país cerrar el 2025 en números positivos.

«Esta cifra evidencia la recuperación en el último trimestre, especialmente durante el mes de diciembre cuando arribaron poco más de 316.000 turistas, quienes depositaron su confianza en Costa Rica para vacacionar a finales de año», declaró el ministro.

El turismo es unos de los principales motores de la economía de Costa Rica, un país de 5,1 millones de habitantes, donde cerca de 400.000 personas depende de esa actividad. EFE

dmm/gf/seo