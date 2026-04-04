El turismo religioso gana terreno en Uruguay

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Daniela Calone

Montevideo, 4 abr (EFE).- El turismo religioso continúa ganando terreno en Uruguay y cada vez son más los destinos que ofrecen ofertas de este tipo en un país que en el año 1919 separó el Estado de la Iglesia.

Hace más de una década, la operadora turística Rosario Bianco Burgos asumió la responsabilidad de presentar a Uruguay como un destino de turismo religioso, creando circuitos guiados y la ya tradicional Noche de los Templos, una propuesta interreligiosa que en 2025 concretó la visita a 18 templos de ocho comunidades distintas y en 2026 promete repetir.

«Una de las cosas que yo resalto siempre es que nuestra patria empezó con la religión católica. Si bien en 1919 se separó lo que es el Gobierno de la religión, lo que se separó fue el Estado», dice la experta en diálogo con la Agencia EFE e insiste en que el país y el Estado son laicos, «pero la gente no».

Diversidad y diálogo

Con visitas a templos católicos, anglicanos, metodistas, sinagogas y el recientemente agregado de las comunidades musulmanas, los destinos son cada vez más diversos y el público también: los hay creyentes y no creyentes; de Montevideo, del interior del país y del exterior.

Desde la Iglesia Metodista, ubicada en el centro de la capital, el pastor Adriano Frattini cuenta que en Montevideo existen «varios ámbitos de diálogo interreligioso entre las diferentes denominaciones cristianas e incluso religiones no cristianas».

«Con las cristianas tenemos un diálogo bastante fluido y ameno. No nos relacionamos en un esquema de combate ni de condena mutua, sino más bien hemos generado unas buenas instancias de diálogo», explica y resalta que esta comunicación es importante para «reconocer esas luces que hay en todas las culturas» y «las diferentes maneras de ver la divinidad».

El director de ‘Bereshit la experiencia judía’, Shai Abend, también destaca la existencia «espacios de diálogo interreligiosos e interculturales» en Uruguay, que parten de «la concepción de que conocer al otro disminuye los prejuicios y promueve una mejor y más sana convivencia».

Abend cuenta a EFE que ‘La experiencia judía’ nació hace más de diez años con el fin de «conectar a las personas con la historia de la cultura judía del Uruguay», cuyas actividades convocan a miles de visitantes y son adaptadas según sus intereses.

Será distinta la experiencia de los judíos locales, la de los turistas y la de los uruguayos que no forman parte de la comunidad, que en su recorrido verán «como se puede conectar la cultura y la identidad uruguaya con la judía», en un tour enfocado en «derribar mitos».

Símbolo de la paz

Para Bianco Burgos, Montevideo ya se consolidó como destino turístico religioso, por lo que ahora trabaja para que otros departamentos (provincias) del país hagan lo mismo.

Este es el caso de Canelones, donde está el santuario nacional a la Virgen de Guadalupe; o Florida, que cada junio atrae a miles de peregrinos para la tradicional fiesta de San Cono.

Entre las distintas propuestas que existen, Bianco Burgos destaca el caso de Villa Serrana, en el departamento de Lavalleja, en el que está ubicado un símbolo de la paz «único en el mundo», que homenajea al papa Francisco y a las tres religiones abrahámicas.

Este simbólico lugar es un jardín colectivo dentro de una circunferencia de piedra de más de veinte mil metros cuadrados, dividida en cuatro partes iguales por una cruz gigante, que recuerda al cristianismo, al judaísmo y al islam.

El matrimonio uruguayo que creó este símbolo de la paz está conformado por Omar Caballero y Noelia Franco y promueve la idea del fallecido Papa Francisco de que las religiones son «como idiomas distintos» y que estos «son todos caminos válidos para llegar a Dios».

Con varias propuestas para Semana de Turismo -nombre oficial de la Semana Santa en Uruguay-, Franco dice a EFE que el lugar se convirtió «en un nuevo destino de atractivo turístico».

De hecho, este símbolo, que el papa Francisco conoció y bendijo en el Vaticano en el año 2023, aspira a abrir la categoría de símbolo de paz interreligioso más grande del mundo en el Récord Guinness.

Tanto Franco como Bianco Burgos ven potencial en el turismo religioso en Uruguay por tratarse de un lugar pacífico, pero coinciden en que necesita «un poco más de validación» y respaldo. EFE

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