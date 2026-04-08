El ultraderechista Bardella y una noble italiana, fotografiados de la mano en Córcega

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París, 8 abr (EFE).- El presidente de la Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés), el ultraderechista Jordan Bardella, y María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, duquesa de Calabria y Palermo, han sido fotografiados paseando de la mano por la isla mediterránea francesa de Córcega.

Las fotos, aparentemente robadas, han sido publicadas en la noche de este miércoles por la edición digital de la revista Paris Match, bajo el título de «Jordan Bardella y María Carolina de Bourbon-Dos Sicilias, el romance que nadie esperaba».

Bardella, que figura como favorito en las encuestas a las elecciones presidenciales francesas de la primavera de 2027, y De Borbón-Dos Sicilias, figura de la alta sociedad italiana, modelo e ‘influencer’ en redes sociales, habían sido vistos el 13 de enero pasado saliendo juntos del Grand Palais, en París, de la celebración del bicentenario del periódico Le Figaro.

No obstante, el presidente del RN, de 30 años, evitó sistemáticamente hablar de su vida privada al ser preguntado al respecto en varias entrevistas durante la campaña electoral a las recientes elecciones municipales de marzo al aducir que era el único «espacio de libertad» que le quedaba, aunque sí dijo que ya no estaba soltero.

Criada entre París, Roma y Mónaco, la italiana, de 22 años, es la hija mayor y heredera del príncipe Carlos, duque de Castro, el jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, y descendiente directa de Luis XIV.

Según París Match, se conocieron en Mónaco en mayo de 2025, durante el Gran Premio de Fórmula 1, donde Bardella, nacido en un humilde barrio de Saint-Denis (afueras de París), había llevado a su padre, un entusiasta del automovilismo. EFE

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