El uruguayo Gorriarán desea seguir en Tigres, pero una extensión depende de la directiva

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Monterrey (México), 26 mar (EFE).- El uruguayo Fernando Gorriarán aceptó este jueves que quiere quedarse más tiempo en los Tigres UANL del fútbol mexicano, pero dependerá de la directiva extender su contrato.

«Mi prioridad siempre va a ser Tigres, la directiva lo sabe, pero depende de ellos que yo siga. Siempre estaré agradecido de llegar a Tigres, soy un hincha más de este equipo y me voy a quedar todo el tiempo que el club quiera», afirmó el centrocampista de 31 años en conferencia de prensa.

El nacido en Montevideo termina su contrato con los felinos en diciembre de este año, un vínculo que espera se alargue por mucho tiempo ante la comunión que tiene con la afición, de la que es uno de los consentidos.

Su aureola de ídolo la reforzó el jueves de la semana pasada cuando ingresó en el segundo tiempo del juego de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Cincinnati FC para conseguir, en tiempo agregado, el gol con el que Tigres avanzó a los cuartos de final del certamen.

«Mi visualización es que Tigres va a competir en las dos finales, tanto la liga como en la Concacaf. Es el objetivo que tenemos. Van a ser dos meses muy intensos en los que vamos a necesitar de todo el plantel y de todo el apoyo de la afición como sucedió la semana pasada en que conectamos con la gente», apuntó.

Los felinos recibirán el próximo 8 de abril al Seattle Sounders de la MLS en el partido de ida de los cuartos de final del torneo de la Concacaf.

En la liga local, Tigres marcha en séptimo lugar del Clausura, posición que busca mejorar para clasificarse a la fase final, a la que avanzan los ocho primeros.

«Queremos ganar todo. El equipo ha jugado en muchas instancias finales desde que estoy aquí; sabemos que es muy difícil ganar todo, pero estamos preparados para competir en cada competencia que estemos», concluyó el jugador que llegó a los felinos en el Clausura 2023.

Tigres visitará al Tijuana en partido de la decimotercera jornada el próximo 3 de abril. EFE

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