El uruguayo Mauro da Luz es transferido por el ADT de Perú al Aldosivi de Argentina

Lima, 15 ene (EFE).- El delantero uruguayo Mauro da Luz jugará en Argentina, después de que el ADT de la primera división de Perú, el club dueño de su ficha, aceptara una oferta del Aldosivi, según anunció el equipo de la ciudad centro andina de Tarma.

El acuerdo para la transferencia de Da Luz, de 31 años, fue anunciado por el ADT, cuya directiva consideró que la propuesta del ‘Tiburón’ era beneficiosa tanto para el jugador como para el club.

«Hace unos días recibimos una propuesta formal del club argentino manifestando su interés por nuestro jugador, por lo que el club, Mauro y su representante evaluaron de manera conjunta lo mejor para el futuro de todas las partes», explicó el ADT en sus redes sociales.

El Aldosivi es dirigido por el entrenador uruguayo Guillermo Farré, quien estuvo al frente hace dos temporadas del Sporting Cristal peruano.

Da Luz confirmó la información en sus redes sociales, donde se despidió de Perú «por todos estos años tan lindos» y dijo que ahora le «toca continuar por otro camino».

El delantero llegó al fútbol peruano en 2023, cuando fue prestado por el 9 de Octubre de Ecuador al Cusco, tras lo cual pasó al Atlético Grau y finalmente al ADT, club que decidió comprar su carta pase.

Durante su paso por el fútbol peruano disputó tanto la Liga 1 como la Copa Sudamericana, con un registro total de 22 goles y 6 asistencias. EFE

