El uruguayo Sergio Núñez se suma al Barcelona para Libertadores y torneos ecuatorianos

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 20 ene (EFE).- El atacante uruguayo Sergio ‘Toto’ Núñez se sumó este martes al Barcelona de Guayaquil, que se prepara para la próxima Copa Libertadores y los torneos Liga Pro y Copa Ecuador de 2026, precisó el club en sus redes sociales.

«¡Bienvenido al más grande del Ecuador, Toto!», indicó el Barcelona en la red social X antes de señalar que «un nuevo capítulo comienza».

Si bien el atacante de 25 años lleva varios días en Quito, donde se entrena el club, sus directivos confirmaron su vinculación este martes previo al inicio del equipo en la Libertadores, el próximo 18 de febrero ante Argentinos Juniors por la segunda ronda previa a la fase de Grupos.

‘Toto’ Núñez reemplazará a su compatriota Octavio Rivero, quien dejó al Barcelona para vincularse a la Universidad de Chile.

El nuevo atacante del cuadro ecuatoriano comenzó su carrera en Peñarol, siguió en Cerro Largo, Liverpool y Danubio, donde la temporada pasada anotó 5 goles y otorgó 4 asistencias en los 37 partidos que jugó.

Además de Núñez, Barcelona contrató al centrocampista argentino Tomás Martínez, al defensa paraguayo Javier Báez, y serán dirigidos por el técnico venezolano César Farías, cuya llegada está prevista para este mismo martes. EFE

