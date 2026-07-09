El Valencia Basket no renueva el interior dominicano Joel Soriano

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Valencia, 9 jul (EFE).- El Valencia Basket no renovará al interior dominicano Joel Soriano, que jugó en el tramo final de la campaña 2024-25 en el equipo y al que ha cedido en esta última temporada, según informó la entidad.

En mayo de 2025 y ante algunas bajas en el juego interior, el Valencia incorporó a Soriano, que disputó con el equipo de Pedro Martínez el tramo final de la fase regular y las eliminatorias por el título. En total, participó en ocho partidos.

Acabada la campaña, el club hizo efectiva la cláusula que le permitía ampliar una campaña su contrato y lo cedió al Casademont Zaragoza, con el que acumuló 25 partidos. A mitad del ejercicio se rompió ese préstamo y pasó a jugar cedido en ratiopharm Ulm alemán, con el que ha jugado otros 16.

En su comunicado, el club, que no ha presentado una propuesta de renovación a Soriano, agradeció «el trabajo y la profesionalidad» de Soriano y le deseó «lo mejor en su futuro, tanto a nivel profesional como personal». EFE

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