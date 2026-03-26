El valioso ‘Ecce Homo’ renacentista comprado por Italia es expuesto en el Senado

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Roma, 26 mar (EFE).- Italia ha recibido el valioso ‘Ecce Homo’ de Antonello de Messina comprado recientemente por el Estado en una casa de subastas de Estados Unidos y fue expuesto este jueves ante el público en una sala del Senado, donde permanecerá hasta el próximo 7 de abril.

La obra ha sido instalada en la sala Giovanni Spadolini del Senado ante la presencia de su presidente, Ignazio La Russa, y del ministro de Cultura, Alessandro Giuli, entre otras autoridades.

La pintura fue comprada por el Estado italiano mediante una negociación con la casa Sothesby por un valor de 12,5 millones de euros antes de que saliera a subasta, en una de las operaciones más importantes del sector artístico nacional de los últimos tiempos.

Datada a principios de la década de 1460 y de pequeñas dimensiones, fue realizada por el maestro renacentista Antonello da Messina y representa a Cristo justo antes de su crucifixión, coronado con espinas y con una cuerda alrededor del cuello.

En el reverso aparece San Jerónimo en el desierto, arrodillado ante un libro abierto y un tintero, con el rostro desgastado, ya que se trataba de un objeto de devoción personal que era besado o tocado en señal de veneración al santo.

La obra ha sido devuelta a Italia personalmente por el ministro Giuli, que viajó a Nueva York con ese objetivo, y tras su exposición en el Senado será asignada al Museo Nacional de la ciudad de L’Aquila, capital de la cultura italiana este año.

Las obras de Antonello da Messina son muy escasas y apenas se conservan unos cuarenta cuadros del pintor siciliano. Este ejemplar, realizado hacia 1460 tras su regreso a su Messina natal, es probablemente el último que permanecía en una colección privada. EFE

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