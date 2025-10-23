El valor de la producción de chips de Taiwán aumentará un 22,2 % en 2025 gracias a la IA

3 minutos

Taipéi, 23 oct (EFE).- El valor de la producción de semiconductores de Taiwán aumentará un 22,2 % este año, alcanzando los 6,5 billones de dólares taiwaneses (unos 211.117 millones de dólares, 182.072 millones de euros), gracias al fuerte empuje de la inteligencia artificial (IA), informaron este jueves fuentes industriales.

Así lo estimó el presidente de la Asociación de la Industria de Semiconductores de Taiwán (TSIA, por sus siglas en inglés), Cliff Hou, durante la asamblea general de la entidad, en la que advirtió de que la «incertidumbre del sector» y los «factores geopolíticos» continúan planteando retos para las compañías locales.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Hou destacó que en 2024 la industria taiwanesa de semiconductores mantuvo el primer lugar mundial en los segmentos de fabricación, empaquetado y pruebas de chips, y el segundo en diseño, y afirmó que la incertidumbre del mercado y los riesgos geopolíticos «seguirán presentes» en el futuro.

En este contexto, Hou subrayó que las tecnológicas taiwanesas deben ampliar y acelerar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente en los ámbitos de procesos avanzados, empaquetado avanzado y desarrollo de chips de IA.

«Solo al perfeccionar y llevar la tecnología a un nivel más puntero se pueden aprovechar las oportunidades y tener voz en los momentos de cambio tecnológico», apuntó el empresario, quien también abogó por expandir el ecosistema de semiconductores a través de la cooperación con socios internacionales.

«Debemos seguir colaborando con ellos, ya sea en materia comercial o regulatoria, para facilitar su integración en Taiwán. Esto aportará enormes beneficios al desarrollo del país», sostuvo Hou, señalando que las empresas taiwanesas del sector mantienen actualmente operaciones o inversiones en quince países.

Hogar del principal fabricante de semiconductores (TSMC) y del mayor ensamblador de productos tecnológicos del mundo (Foxconn), Taiwán está beneficiándose fuertemente del ‘boom’ de la inteligencia artificial y de la computación de alto rendimiento: su PIB creció un 5,45 % en el primer trimestre y un 8,01 % en el segundo gracias al tirón de las exportaciones.

De hecho, TSMC, responsable de producir los chips más punteros de Apple, Nvidia o AMD, reportó un beneficio neto de 452.302 millones de dólares taiwaneses (14.690 millones de dólares, 12.669 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supuso un avance interanual del 39,1 % y un nuevo récord histórico de ganancias en uno de estos períodos para la tecnológica taiwanesa. EFE

