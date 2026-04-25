El valor de las fusiones y adquisiciones de empresas en Argentina creció 63 % en 2025

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Buenos Aires, 25 abr (EFE).- Las operaciones de fusiones y adquisiciones alcanzaron el año pasado en Argentina los 8.500 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento del 63 % en valor con respecto al 2024, de acuerdo con un informe de la firma KPMG.

De acuerdo al informe difundido este sábado, el número de transacciones fue de 103, con un alza interanual del 1 %.

Entre los hitos de 2025 se destacan algunas operaciones superiores a los 1.000 millones de dólares, como la adquisición de activos de la malaya Petronas en Argentina por parte de la petrolera Vista, por 1.500 millones de dólares.

También destacaron la compra de la firma de viajes Despegar.com por parte del grupo de inversión neerlandés Prosus, por 1.700 millones de dólares, y la venta de la filial local del grupo español Telefónica a Telecom Argentina, por unos 1.200 millones de dólares.

Respecto al origen de los compradores, el informe precisa que, del total de 103 transacciones registradas en 2025, 57 fueron inversores argentinos, 11 tuvieron origen regional y 35 correspondieron al ámbito internacional.

«En cuanto al perfil de los compradores se observó una mayor participación de inversores locales respecto de los extranjeros, estos últimos mayormente provenientes de Estados Unidos y Brasil», comentó KPMG en su informe.

A nivel sectorial, las industrias de energía y recursos naturales concentraron la mayor parte de las transacciones, en línea con la creciente atracción por este sector, que según la firma de consultoría, se ve «parcialmente impulsada» por los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) creado en 2024 en Argentina.

«Para 2026 esperamos un escenario más dinámico en materia de inversiones y transacciones, con un mayor protagonismo de capitales extranjeros derivado del creciente interés por Argentina desde el inicio del proceso de reformas estructurales impulsado por el gobierno de Javier Milei», señaló Ramiro Isaac, director de Consultoría en Fusiones y Adquisiciones de KPMG Argentina.

Isaac sostuvo que, «si bien el nuevo contexto geopolítico global implica una fuente de vulnerabilidad adicional para un país que se encuentra en proceso de estabilización como Argentina, la actividad en sectores vinculados a la explotación de recursos naturales estratégicos, particularmente energía y minería, se intensificará» a partir de la aprobación de los proyectos del RIGI.

También observó que «los programas de concesiones y privatizaciones» podrían actuar como un «vector de recuperación» del sector de la construcción, retraído durante los últimos dos años. EFE

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