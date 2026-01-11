El Vasco da Gama ficha al mediocampista colombiano Johan Rojas

1 minuto

São Paulo, 11 ene (EFE).- El Vasco da Gama anunció este domingo el fichaje del mediocampista colombiano Johan Rojas, quien llega cedido por el Monterrey mexicano con una opción de compra al término de su contrato, que se extiende hasta finales de 2026.

El jugador de 23 años es el primer refuerzo anunciado por el club carioca para fortalecer el plantel de cara a la nueva temporada.

«Que esperen lo mejor de mí, 100 % profesionalismo ante todo. Con mucha motivación, es un gran paso en mi carrera y esperamos alcanzar los objetivos», prometió Rojas en declaraciones divulgadas por el club tras sellar el vínculo.

El volante aterrizó en Río de Janeiro este jueves para completar los trámites burocráticos y someterse a las revisiones médicas.

Natural de Medellín, Rojas comenzó su carrera profesional en el club La Equidad (ahora llamado Internacional de Bogotá) y, tras tres temporadas, fue comprado por el Monterrey e integró, el año pasado, el plantel que se presentó al Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Rojas, que también pasó por el mexicano Necaxa, integró las filas de la selección colombiana sub-23 y participó de los Juegos Panamericanos de 2023. EFE

adm/car