El Vaticano confirma su mediación en la liberación de prisioneros en Cuba

2 minutos

Roma, 13 mar (EFE).- El Vaticano ha participado recientemente en conversaciones con el Gobierno cubano sobre la liberación de prisioneros, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la Santa Sede.

La confirmación llega después del anuncio del Gobierno cubano este jueves de la excarcelación en los próximos días de 51 presos, una decisión que calificó de «soberana» y que enmarcó en un acuerdo con El Vaticano.

La Habana enmarcó esta decisión en «el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad».

Cuba ha excarcelado ya en ocasiones previas, la ultima en 2025, a una serie de presos -entre ellos prisioneros por motivos políticos, según las clasificaciones de distintas ONG-, muchas de ellas tras un acuerdo con El Vaticano o con la mediación de la Santa Sede.

La noticia se produce después la audiencia que mantuvo el pasado 28 de febrero el canciller cubano Bruno Rodríguez con el papa León XIV para informarle sobre la situación de las relaciones con Estados Unidos, y el pontífice también se reunió recientemente con el obispo de Guantánamo, Silvano Pedroso Montalvo.

Ocho días antes había acudido también a Roma el embajador estadounidense en Cuba, Mike Hammer, quien se entrevistó con el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

Mientras, la audiencia ‘ad limina’ de los obispos cubanos, la visita al papa que las conferencias episcopales deben hacer al papa cada cinco años, no se pudo realizar por los problemas de carburante en la isla.

Hace unos días, el cardenal Pietro Parolin declaró a la prensa que la Santa Sede ha hecho todo lo posible en Cuba: «Hemos tomado las medidas necesarias, siempre con miras a una solución de los problemas existentes mediante el diálogo». EFE

ccg/llb