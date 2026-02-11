El Vaticano estudia un viaje del papa León XIV a finales de marzo al Principado de Mónaco

Ciudad del Vaticano, 11 feb (EFE).- La oficina de prensa del Vaticano confirmó que se está estudiando una visita del papa León XIV de un solo día a finales de marzo al Principado de Mónaco, el que sería el segundo viaje de su pontificado y el primero de un pontífice a este Estado.

El pasado 17 de enero, León XIV recibió en audiencia al príncipe Alberto II de Mónaco en el Vaticano y la reunión se centró en las buenas relaciones bilaterales existentes y la contribución de la Iglesia católica a la vida social del principado.

Posteriormente, el príncipe Alberto se reunió con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, con quienes abordó temas de interés común, como la protección del medio ambiente, la ayuda humanitaria y la defensa y promoción de la dignidad humana. También trataron asuntos de actualidad internacional, con especial referencia a la paz y la seguridad.

El pasado noviembre, el soberano monegasco decidió hacer uso de sus prerrogativas y bloquear una ley en marcha para legalizar el aborto en este pequeño país donde el 90 % de sus habitantes se declara católico.

El primer viaje de León XIV fuera de Italia fue a Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

Aunque aún no están confirmados oficialmente por el Vaticano, el agustiniano León XIV prevé viajar a Argelia para visitar los lugares de San Agustín, pero también para impulsar el diálogo entre los mundos cristiano y musulmán.

Ese viaje podría incluir otras escalas en África, entre ellas Guinea Ecuatorial, Camerún y Angola, destino confirmado por el Nuncio Apostólico Kryspin Witold Dubiel, quien explicó en una rueda de prensa a mediados de enero que León XIV ya había aceptado las invitaciones tanto de los obispos católicos de Angola como del presidente del país, João Lourenco.

También tiene previsto un viaje a España, probablemente en junio, y el arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, confirmó que existe un primer borrador del itinerario con la visita del pontífice a Madrid, Barcelona y ​​las islas Canarias.

Los obispos peruanos también confirmaron la disponibilidad del papa de viajar a su país, donde Robert Francis Prevost trabajó durante veinte años como misionero y después como obispo de Chiclayo, en noviembre o diciembre, y ese viaje podría incluir Argentina y Uruguay. EFE

