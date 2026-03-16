El venezolano Contreras ataja un penalti y salva el empate para Barcelona

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Guayaquil (Ecuador) , 15 mar (EFE).- El portero venezolano José David Contreras atajó este domingo un penalti a Edison Mero, del Guayaquil City, a dos minutos del final del partido y salvó el empate 0-0 para Barcelona en el cierre de la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol.

La paridad le permitió a Barcelona quedar en el pelotón de cuatro equipos con 7 puntos cada uno y al pie del Independiente del Valle, el líder absoluto, con 10 unidades.

Detrás del cuadro del Valle quedaron por el orden de goles convertidos el Libertad (5 goles), Deportivo Cuenca (4), Barcelona (3) y Delfín (3).

Por su parte, Emelec logró remontar y saboreó este domingo la primera victoria en el actual torneo, por 2-1 sobre Orense, con goles de Romario Caicedo y de Miller Bolaños, pues Óscar Quiñónez había adelantado al cuadro de la visita.

En el comienzo del partido, el Orense se quedó con un hombre menos por la expulsión del atacante Ángel Mena.

El Mushuc Runa y el Macará empataron 0-0 con una destacada actuación de los porteros uruguayos Rodrigo Rodríguez, del Macará, y Rodrigo Formento, del Mushuc Runa.

Si bien el Independiente del Valle cedió un empate 2-2 de local el sábado ante el Aucas, conservó la primera plaza.

A pesar de sus respectivas derrotas, Libertad por 2-1 ante Técnico Universitario y Delfín por 1-0 ante el Manta, ambos equipos se mantienen con 7 puntos junto al Deportivo Cuenca, que empató 1-1 el viernes ante Leones del Norte.

La situación de Liga de Quito es en cambio penosa, ya que el sábado no pasó del empate 1-1 ante Universidad Católica, un resultado que la dejó y quedó en el noveno lugar con 4 unidades, junto al modesto Manta.

Cierran el lote de posiciones, con tres puntos cada uno, Aucas, Leones del Norte y Mushuc Runa, mientras que Orense y Guayaquil City suman 2 enteros cada uno.

Emelec sigue de colista con 1 punto, pues inició el torneo con un castigo de -3 puntos. EFE

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