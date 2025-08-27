The Swiss voice in the world since 1935

El venezolano Jhonder Cádiz usará la fecha FIFA para recuperarse de una lesión

Pachuca (México), 27 ago (EFE).- El delantero venezolano Jhonder Cádiz usará la fecha FIFA de septiembre para recuperarse de una fisura del tercer metatarsiano del pie derecho, informó este miércoles el médico de su equipo, el Pachuca mexicano.

“Aunque venía entrenando e incluso jugando, cuando viene el llamado de la selección de Venezuela, Jhonder refiere un dolor y, en una resonancia, se ve una fisura al nivel del tercer metatarsiano y es el motivo por el que no va a estar en actividad ahora”, explicó Fernando Márquez, doctor de los Tuzos, en declaraciones difundidas la oficina de prensa del club mexicano.

Según Márquez, la molestia sucedió hace 25 días en la Leagues Cup y al principio pareció no ser de gravedad, razón por la cual el artillero de 30 años se mantuvo en actividad.

“En la fecha FIFA le vamos a dar unos días de descanso, de fortalecimiento y evitar el impacto en los entrenamientos. Luego lo vamos a incorporar a los trabajos con el resto de sus compañeros”, añadió el médico.

Cádiz fue requerido por la selección de su país para las jornadas 17 y 18 de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026, ante Argentina y Colombia, respectivamente, pero la lesión evitó que viajara a la concentración de la Vinotinto.

“La fecha FIFA nos servirá para recuperarlo. Estos días le realizaremos cuidados y trabajos diferenciados para que después se incorpore al grupo”, sentenció Márquez. EFE

