El venezolano José Altuve es sometido a cirugía para extraer líquido de su pie derecho

2 minutos

Redacción Deportes, 17 nov (EFE).- El estelar jugador venezolano de los Astros de Houston José Altuve fue sometido este lunes a una cirugía para extraer fluidos de su pie derecho, informó el portal oficial MLB.com.

El procedimiento fue realizado entre los dedos cuarto y quinto del pie derecho de Altuve, donde se le detectó una herida en la que estaba reteniendo líquido y que afectó su rendimiento en la parte final de la temporada de Grandes Ligas, en las que apenas bateó para promedio de .218, en sus últimos 23 partidos.

La cirugía, que está clasificada como un proceso menor, tiene un proceso de recuperación de por lo menos tres meses, lo que le permitirá a Altuve estar totalmente recuperado para el inicio de la próxima temporada de la MLB.

Pero no es seguro que pueda jugar con el equipo venezolano en el Clásico Mundial de Béisbol, que se llevará a cabo a partir de marzo del próximo año.

Durante la temporada de Grandes Ligas, Altuve, máxima estrella del conjunto de Houston, experimentó jugar por primera vez en su carrera en los jardines, para permitir llevar al terreno una plantilla más equilibrada y que les permitiera competir.

A lo largo de la campaña, Altuve disputó 45 partidos en el jardín izquierdo y 63 como defensor de la segunda base, que ha sido su posición original en sus 15 años de carrera en las mayores.

Aunque luchó con un cambio de posición defensiva y con la lesión en su pie derecho, Altuve logró mantenerse en el terreno por 155 juegos, en los que bateó para promedio de .265, acumulando 24 dobles, un triple y 26 cuadrangulares, con 80 carreras anotadas y 77 vueltas empujadas.

Con su producción, Altuve pudo mantener a los Astros en la pelea por avanzar hasta la postemporada, esto a pesar de la salida de Alex Bregman y Justin Verlander en la agencia libre, así las ausencias por lesiones de figuras claves en el equipo como el mexicano Isaac Paredes, el cubano Yordan Álvarez, el dominicano Ronel Blanco, Josh Hader, entre otros. EFE

hr/laa