El venezolano Salomón Rondón marca y rescata empate para el Pachuca ante San Luis

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San Luis Potosí (México), 14 mar (EFE).- El venezolano Salomón Rondón anotó en el último minuto del partido el tanto con el que Pachuca rescató este sábado el empate 1-1 ante el San Luis en la undécima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Por el San Luis anotó el italiano Joao Pedro, quien se mantiene como el máximo anotador de la competición, con 10 goles.

Con la igualdad, los Tuzos suman 21 puntos y están en el cuarto lugar del campeonato; San Luis es undécimo con 11 unidades.

Pachuca dominó en el primer tiempo, pero no tuvo puntería, algo que aprovechó San Luis para irse arriba al minuto 44 por conducto de Joao Pedro, quien recibió dentro del área, se quitó a un zaguero y remató ante la salida de Carlos Moreno.

En la segunda mitad los Tuzos ejercieron una intensa presión y generaron múltiples llegadas. Gracias a esa insistencia el empate llegó al 89 por conducto de Rondón, quien remató dentro del área un centró de Víctor Guzmán.

En otro partido, el Guadalajara venció 3-0 al Santos Laguna con doblete de Armando ‘Hormiga’ González.

Con sus dos tantos, la joya goleadora mexicana llegó a ocho goles en el torneo, a dos de Joao Pedro.

La victoria mantuvo a las Chivas en el tercer lugar del certamen con 24 puntos; Santos sigue en el fondo de la tabla con cinco unidades.

El Guadalajara mostró su superioridad desde el inicio.

Abrió el marcador al minuto 11 en un desborde por izquierda de Govea, quien centró para el disparo de Roberto Alvarado que rechazó Carlos Acevedo y remató Armando González a la red.

Chivas insistió e hizo el 2-0 al 30 en una jugada por derecha en la que Diego Campillo centró raso a segundo poste a la aparición sin marca de González, quien empujó de zurda su segundo tanto del juego.

En tiempo agregado el local hizo el 3-0 vía un ‘taquito’ de Ricardo Marín.

Más tarde, el líder Cruz Azul se medirá a los Pumas UNAM, con los que actúa el costarricense Keylor Navas.

También este sábado, el campeón Toluca, segundo del certamen, es favorito para imponerse al Atlas, séptimo de la tabla.

Y el Léon chocará con el Tijuana, que es dirigido por Sebastián ‘Loco’ Abreu.

La actividad de la fecha 11 concluirá este domingo con dos partidos: Tigres UANL, de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, recibirá al Querétaro, y Mazatlán visitará al América. EFE

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