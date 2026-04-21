El vicepresidente de EEUU sigue en Washington y aumenta incertidumbre sobre negociación con Irán

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El vicepresidente de Estados Unidos que lidera la delegación para las negociaciones con Irán en Pakistán sigue en Washington este martes para participar en reuniones, mientras Teherán aún no ha enviado representantes y se agota el tiempo para que expire la tregua.

El segundo ciclo de negociaciones está marcado por la incertidumbre y discrepancias entre ambas partes, que son incluso sobre la hora en la que expira el cese del fuego vigente, que la televisión estatal iraní afirma rige hasta las 03H30 de la madrugada del miércoles, hora de Teherán (medianoche GMT del martes).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que el plazo se extiende hasta el miércoles por la noche, hora de Washington, y el país mediador, Pakistán, informó que la tregua rige hasta las 23H50 GMT de este martes.

El mundo está en ascuas ante la reanudación de los combates después de que el estallido de la guerra en Oriente Medio dejara miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y trastocara la economía global por las perturbaciones en el suministro de petróleo del Golfo.

La noticia de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sigue en Washington coincidió con una declaración del vocero de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, que afirmó que su país todavía no tomó una decisión definitiva sobre su participación.

«El motivo no es la indecisión; la razón de esta situación es que nos enfrentamos a mensajes contradictorios, comportamientos contradictorios y acciones inaceptables por parte de Estados Unidos», declaró el portavoz.

En medio de las dudas sobre si se mantendrá la tregua más allá del miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que su país sabe como «resistir a las intimidaciones».

Más temprano, el presidente estadounidense alardeó de la «sólida posición» de su país de cara a eventuales negociaciones.

«Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción», declaró Trump a la cadena CNBC.

Horas antes, la televisión estatal iraní indicó que «ninguna delegación» había partido rumbo a Pakistán, donde se celebró una primera ronda de negociaciones de alto nivel a principios de este mes, las conversaciones de más alto nivel desde la fundación de la república islámica en 1979.

Este diálogo terminó sin avances sobre los temas de fondo, como el programa nuclear de Irán y después de las negociaciones aumentaron las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos acusa a Teherán de disparar contra buques en esta vía clave para el comercio de hidrocarburos obstruida desde el inicio del conflicto.

Teherán afirma que el bloqueo estadounidense y la incautación de un barco violaron el acuerdo de alto al fuego.

En su red Truth Social, Trump acusó a Irán de violar el alto al fuego en «numerosas ocasiones», una recriminación que Teherán también hace a Washington.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe negociador en las conversaciones, afirmó que el país no aceptará un diálogo «bajo la sombra de las amenazas» de Trump y sacará «nuevas cartas en el campo de batalla» si se reanuda la guerra.

– «No hay luz al final del túnel» –

El cese de las hostilidades trajo cierto alivio a algunos habitantes de Teherán, como Babak Samiei, quien volvió a practicar deporte tras 40 días, pero cree que «la guerra probablemente se reanudará»

Para otros residentes en la capital contactados por la AFP desde París, la vida empeoró por la represión del Gobierno y la guerra.

«Este maldito alto el fuego nos ha destrozado. No hay luz al final del túnel», dijo Saghar, de 39 años. «No conozco a nadie a mi alrededor a quien le vaya bien».

Trump impuso firmes condiciones para las negociaciones sobre todo que Irán entregue el uranio enriquecido con su programa nuclear, que Estados Unidos e Israel afirman fue el motivo de su ofensiva. En cambio Irán defiende su derecho a enriquecer uranio con fines civiles como la energía.

– «No queda nada» –

En Líbano sigue en vigor un cese el fuego de 10 días pero muchos habitantes viven con el miedo a que se rompa la tregua. El ejército israelí afirmó que atacó un lanzacohetes de Hezbolá este martes después de que el movimiento chiita aliado de Irán disparara contra sus tropas, desplegadas en el país vecino.

En un comunicado Hezbolá dijo que fue «en defensa del Líbano y su pueblo, y en respuesta a las flagrantes» violaciones del alto el fuego por parte de Israel.

Ese país se convirtió en el otro gran frente de la guerra desde que Hezbolá lo arrastró al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Al menos 2.454 personas han muerto en bombardeos israelíes.

Zainab Farran volvió a su casa en Nabatieh, al sur del Líbano cuando inició el alto al fuego. Perdió a dos familiares en bombardeos israelíes, su casa fue destruida y guarda su ropa en un auto por temor a que vuelvan los combates.

«No queda nada, ni puertas, ni muebles», dijo la mujer de 51 años.

Israel y Líbano celebrarán una segunda ronda de negociaciones en Washington el jueves, informó a la AFP un funcionario del Departamento de Estado.

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