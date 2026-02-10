El vicepresidente del BCE considera que la apreciación del euro no es tan dramática

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 10 feb (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, consideró que la apreciación del euro actual «merece atención» pero no es tan dramática en absoluto.

De Guindos dijo en una entrevista con la agencia financiera Econostream Media, publicada este martes, que el BCE no tiene un tipo de cambio del euro objetivo pero es una variable importante que la entidad observa muy de cerca.

«La evolución del tipo de cambio del euro con el dólar depende de los desarrollo en Europa y, además, de las políticas en EEUU. Ha oscilado en torno a 1,16 y 1,18 (dólares) durante un periodo prolongado. Hubo un breve repunte recientemente pero ahora estamos de vuelta en ese rango, que es completamente consistente con los supuestos incluidos en nuestras proyecciones», añadió de Guindos.

«No ha habido sorpresas en ese sentido pero permanecemos atentos a la evolución del tipo del cambio del euro con el dólar», según el vicepresidente del BCE.

De Guindos consideró que también es necesario ser conscientes del tipo de cambio de otras divisas como el renminbi chino, el yen japonés o la rupia india.

Asimismo, De Guindos calificó a Kevin Warsh, que ha sido nominado recientemente como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) de «una persona con mucho conocimiento que sabe como funcionan los mercados y comprende la importancia de la independencia de un banco central».

«En mi opinión, fue una buena elección», añadió el vicepresidente del BCE.

De Guindos también consideró que habrá que vigilar mucho si se produce una diversión mayor del comercio de China a Europa porque «las exportaciones chinas podrían tener un impacto a la baja en la inflación y en el crecimiento». EFE

aia/alf