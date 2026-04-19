El Yemen advierte que el apoyo de Irán a los hutíes amenaza el transporte marítimo mundial

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Saná, 19 abr (EFE).- El presidente del Yemen, Rashad al Alimi, advirtió este domingo que el apoyo iraní a los rebeldes hutíes puede representar una amenaza al transporte marítimo internacional, mientras crecen los temores sobre una crisis cada vez más extendida a raíz de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Según la agencia estatal de noticias yemení Saba, Al Alimi afirmó que el apoyo de Teherán a los hutíes puede desestabilizar la región y socavar las rutas comerciales mundiales.

Durante una reunión en Riad con la embajadora francesa en el Yemen, Catherine Corm-Kammoun, advirtió sobre el «proyecto destructivo» de Irán para utilizar grupos armados aliados con el fin de amenazar rutas marítimas clave y cadenas de suministro internacionales.

Sus declaraciones se producen en un momento en que se intensifican las preocupaciones sobre la seguridad marítima en todo Oriente Medio, con Irán imponiendo el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el tránsito de petróleo, mientras que las tensiones aumentan en torno al estrecho de Bab el Mandeb.

El estrecho de Bab el Mandeb, que une el mar Rojo con el golfo de Adén y sirve de puerta de entrada al Canal de Suez, permanece técnicamente abierto, pero bajo una amenaza creciente.

Recientemente, las autoridades iraníes han emitido advertencias cada vez más explícitas de que podría ser cerrado por las autoridades alineadas con Irán en Saná, lo que plantea la posibilidad de una doble interrupción del transporte marítimo mundial entre Asia y Europa.

La importancia estratégica de Bab el Mandeb ha aumentado la preocupación.

A través de este paso marítimo se gestiona una parte importante del tráfico mundial de petróleo y contenedores, y cualquier cierre obligaría a los buques a desviarse rodeando el cabo de Buena Esperanza en África, lo que añadiría tiempo y costes al comercio internacional.

Los riesgos de seguridad en la zona también han aumentado. En los últimos años, los hutíes han demostrado capacidades que incluyen misiles antibuque, drones y ataques navales, lo que ha llevado a las misiones navales occidentales a mantener niveles de alerta elevados en el mar Rojo.

Al Alimi instó a la comunidad internacional a priorizar la seguridad marítima y pidió una mayor coordinación para pasar de la gestión del conflicto a poner fin a lo que describió como la amenaza que representan los hutíes.

También solicitó sanciones más severas contra las redes acusadas de financiar y armar al grupo, y acogió con satisfacción una reciente comparecencia francesa ante el Consejo de Seguridad de la ONU que, según dijo, responsabilizaba a los hutíes de las amenazas a los corredores marítimos.

El conflicto del Yemen comenzó en 2014 cuando las fuerzas hutíes tomaron la capital, Saná, lo que desencadenó una intervención militar liderada por Arabia Saudí al año siguiente.

Desde entonces, la guerra ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Al Alimi reiteró que cualquier paz duradera requeriría la implementación de resoluciones internacionales, incluida la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU, que estipula un embargo de armas selectivo y el restablecimiento de la autoridad estatal. EFE

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