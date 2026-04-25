Elecciones locales en la Cisjordania asediada por los colonos: «Bajo ocupación es inútil»

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Guillermo Azábal

Jirbet Abu Falah (Cisjordania), 25 abr (EFE).- El pueblo cisjordano de Jirbet Abu Falah, de unos 5.000 habitantes y a 26 kilómetros de Ramala, votó este sábado en las quintas elecciones municipales de la historia organizadas por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), pero los lugareños no confían en que sirvan para atajar su principal problema: el asedio de violentos colonos judíos.

«Cualquier elección bajo ocupación (israelí) es inútil. Ellos (los colonos y el Ejército israelí) pueden venir esta misma noche y arrestar a aquellos que incluso han sido elegidos en las urnas», cuenta a EFE Maged, de 50 años, a la entrada del centro de votación del municipio.

Este profesor natural de Abu Falah, pueblo donde muchos de sus vecinos no pueden acceder a sus terrenos porque han sido ocupados por colonos armados y que sufren constantes cierres de carreteras por parte del Ejército israelí, cree que este proceso electoral se hace para «contentar a los europeos».

«Los europeos nos dicen que vayamos y votemos pero, ¿qué tipo de elecciones quieren que tengamos bajo ocupación?», añadió Maged.

Los comicios, que han tenido lugar durante todo el sábado en Cisjordania y en la ciudad gazatí de Deir al Balah con más de un millón de votantes llamados a las urnas, se desarrollaron en un contexto de presión por parte de la ONU, la UE, el FMI o el Banco Mundial para que la ANP realizara reformas integrales y favoreciera la transparencia y la rendición de cuentas.

Esto se tradujo en una reforma de la ley electoral por la que todos los partidos y candidatos independientes debían suscribir su compromiso con la solución de los dos Estados, uno palestino y otro israelí, reconociendo así al Estado de Israel. Hamás, como en las citas municipales anteriores, rechazó adherirse a este proceso.

Un 20 % en la diáspora

El descrédito hacia la capacidad de las autoridades locales para frenar los ataques de colonos israelíes contra localidades como Abu Falah se extiende también entre la población joven del pueblo que, por ahora, ha decidido no emigrar.

«(Que acabaran con los ataques) sería algo muy bueno, lo más importante para este pueblo. Ojalá, pero la verdad es que no tengo muchas esperanzas», explicó Hiba, una treintañera que continúa en Abu Falah pese a que «muchos otros se han ido».

Aproximadamente el 20 % de la población del pueblo vive en la diáspora, principalmente en Estados Unidos, Canadá y los países del Golfo Pérsico, suponiendo una importante fuente de remesas para Abu Falah, que se traduce en un nivel de vida -coches, casas o negocios- notablemente superior al de la mayoría de Cisjordania.

Muchos de los lugareños que emigraron continúan adquiriendo viviendas aquí «para evitar que esas tierras puedan ser tomadas por los colonos», detalló Maged a EFE: «Mientras más nos aíslen, más nos agarraremos a esta que es nuestra tierra», concluyó el docente.

Vigilancia vecinal para prevenir ataques

Los vecinos de Abu Falah, que hoy abarrotaban la arteria principal del pueblo que conecta con el centro de votación, se han acostumbrado a idear iniciativas populares para tratar de ahuyentar con mayor o menor éxito a los colonos.

En la jornada electoral de este sábado, desde primera hora de la mañana varios lugareños se desplazaron a las colinas para vigilar que los radicales judíos, que aseguran que cuentan con derechos bíblicos de posesión sobre Cisjordania, no podían boicotear el proceso.

Según comentó a EFE la organización pro democracia Al Marsad, que desplegó más de 500 observadores para verificar el buen funcionamiento de las elecciones, solo se reportaron algunos incidentes con colonos en las gobernaciones de Toubas y de Nablus.

Además, el Ejército israelí estableció nuevos cortes de ruta en Sinjil, vecina a Abu Falah.

«Los colonos nos atacan cada día, toman nuestra tierra, sacrifican a nuestro ganado y matan gente», afirma con desesperación Taher, otro vecino de Abu Falah que solo puso una condición para hablar a cámara: que los periodistas no pertenecieran a un medio de comunicación israelí.

El bloqueo del Ejército israelí y el hostigamiento de colonos judíos son el tema habitual de conversación en el pueblo, donde los propios edificios recuerdan que todo movimiento está condicionado por lo que para el derecho internacional es una ocupación ilegal israelí de los Territorios Palestinos.

El mismo edificio alquilado por las seis familias que se presentan a los comicios locales de hoy con candidaturas únicas e independientes sirvió hace mes y medio para albergar el funeral de tres vecinos de Abu Falah asesinados, dos a manos de colonos y otro por el Ejército israelí. EFE

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