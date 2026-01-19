Elevan a 14 los muertos en el incendio de un centro comercial en Pakistán

2 minutos

Islamabad, 19 ene (EFE).- Los rescatistas elevaron este lunes a 14 el número de muertos en el incendio de un centro comercial en la ciudad paquistaní de Karachi, que se inició en la noche del pasado sábado, mientras que 33 personas permanecen desaparecidas.

«Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 14 personas, entre ellas un bombero y una mujer, y otras 20 están heridas», dijo este lunes a EFE Muhammed Sajid, portavoz del Servicio de Rescate de Edhi.

Sajid dijo que todavía se están recuperando cuerpos de la zona incendiada y que los cuerpos que no han podido ser identificados continúan en la morgue.

«Aproximadamente 33 personas siguen desaparecidas y la búsqueda continúa», añadió el portavoz.

La mayoría de las 1.200 tiendas que se encontraban en la zona comercial incendiadas eran de cosméticos, ropa y artículos de plástico.

El incendio se desató en un edificio comercial el sábado por la noche y los bomberos no lograron sofocarlo hasta el domingo por la noche.

Según el portavoz del rescate, una parte del inmueble se derrumbó anoche, mientras que en la parte que sigue en pie se pueden ver grietas y existe el riesgo de que haya un derrumbe total.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio.

Los incendios son habituales en las grandes urbes paquistaníes -como la meridional Karachi, que supera los 10 millones de habitantes- habitualmente por la ausencia de medidas adecuadas de prevención.

Además, el estado del cableado de los inmuebles y las dificultades de acceso para los equipos de extinción dificultan el control de los incendios una vez éstos se desatan.

El 10 de julio de 2024, un incendio masivo en un famoso mercado de Islamabad arrasó más de 300 puestos comerciales.

En junio de 2024, al menos 80 tiendas fueron destruidas y tres personas resultaron heridas en un incendio en la ciudad de Peshawar, al desatarse un fuego en una infraestructura informal situada junto a las vías del tren. EFE

(foto)