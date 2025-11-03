The Swiss voice in the world since 1935

Elevan a más de 20 los muertos y 530 los heridos por el terremoto de 6,3 en Afganistán

Kabul, 3 nov (EFE).- El Gobierno de facto talibán elevó a más de 20 los muertos y a 530 los heridos por el fuerte terremoto de magnitud 6,3 que sacudió la madrugada de este lunes el norte de Afganistán, informaron fuentes oficiales.

«Según la información recibida hasta el momento, 534 personas han resultado heridas y más de 20 han perdido la vida como consecuencia del terremoto de anoche en las provincias de Balkh y Samangan», declaró el portavoz del Ministerio de Salud Pública del régimen talibán, Sharafat Zaman, en un comunicado emitido el lunes. EFE

