ELN confirma que cometió el ataque contra escoltas de senador colombiano con dos muertos

2 minutos

Bogotá, 10 feb (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este martes que cometió el jueves pasado un atentado en el que murieron dos escoltas del senador colombiano Jairo Castellanos cuando el vehículo en el que se desplazaban, donde no iba el congresista, fue atacado en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

«No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región. No nos proponemos impedir o alterar el proceso electoral de marzo ni las elecciones presidenciales próximas», señaló el Frente de Guerra Oriental del ELN en un comunicado.

Sin embargo, un vídeo publicado en redes sociales muestra a hombres vestidos de civil disparando a discreción al vehículo, parado a orillas de la carretera y en el que iban el conductor Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique, miembro de la Policía.

En el ataque contra el equipo de seguridad de Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), fueron secuestradas tres personas que formaban parte del equipo de campaña del congresista, que fueron liberadas horas después.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ofreció hasta «200 millones de pesos (unos 54.000 dólares) por información que permita identificar y capturar a los responsables de este ataque a la democracia», ocurrido en la carretera entre los municipios de Fortul y Tame.

El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió de que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de Colombia este año se vio «empañado» por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá. Su asesinato conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.

Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila. EFE

