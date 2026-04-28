Elon Musk llega a un tribunal de California para testificar en el juicio contra OpenAI

2 minutos

Los Ángeles (EE. UU.), 28 abr (EFE).- El magnate estadounidense Elon Musk ha llegado este martes al tribunal federal de Oakland, en el estado de California, para la presentación de argumentos iniciales en su juicio contra OpenAI, su cofundador Sam Altman y sus socios, en un proceso que busca determinar si la tecnológica incumplió su misión fundacional sin fines de lucro.

Se espera que el hombre más rico del mundo testifique y presente sus alegatos iniciales ante el jurado, cuya composición quedó definida ayer tras una extensa jornada de interrogatorios.

Este mediático proceso comenzó el pasado lunes con la presencia de Altman en la selección de los miembros del tribunal que evaluarán una demanda civil que exige una compensación de 150.000 millones de dólares (128.000 millones de euros) y el despido de Altman, entre otras exigencias.

Musk sostiene que fue engañado por Altman y Greg Brockman para financiar la fundación de OpenAI bajo la promesa de que la tecnología sería de código abierto y la entidad se mantendría sin ánimo de lucro.

La querella acusa a la tecnológica y a Microsoft de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, alegando que han traicionado su misión original para priorizar los beneficios económicos sobre el interés público.

Por su parte, OpenAI calificó la demanda como un intento infundado y motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.

La defensa de la compañía aprovechará el juicio para interrogar a Musk bajo juramento sobre su supuesta intención de socavar la labor de la organización tras haber intentado controlarla en el pasado.

OpenAi fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores buscaban avances en la inteligencia artificial (IA).

Musk aportó cerca de 45 millones de dólares (38 millones de euros) pero en 2017 su relación con Altman, que ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos atrasos de lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

En 2019, OpenAI pasó de ser una compañía sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado. EFE

mvg/amv/icn