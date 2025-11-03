Elon Musk pide el voto por Andrew Cuomo en las elecciones a la alcaldía de Nueva York

1 minuto

Nueva York, 3 nov (EFE).- El magnate multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X, pidió este lunes el voto por el candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, quien hace años ejerció como gobernador demócrata del Estado.

En un breve mensaje en su perfil de X, Musk aseguró que votar por el candidato republicano, Curtis Sliwa, «es en realidad votar por Mumdumi o como se llame», haciendo referencia al favorito de la contienda, Zohran Mamdani, socialista del partido demócrata.

«¡VOTA POR CUOMO!», agregó el empresario, que actualmente es el hombre más rico del mundo.

La semana pasada, Musk afirmó en una publicación en X que Mamdani, con quien ha sido crítico en los últimos meses, es «el futuro del Partido Demócrata».

Por su parte, Mamdani criticó el mes pasado en una entrevista con Fox News que, durante su mandato como gobernador del Estado, Cuomo decidió dar «959 millones de dólares en desgravaciones fiscales» a Musk, «en lugar de satisfacer las necesidades de las personas que no podían permitirse vivir en la ciudad».

El candidato demócrata defiende, entre otras cosas, subir los impuestos a la población más rica de Nueva York.

Mamdani lidera hasta ahora las encuestas para hacerse con la alcaldía de Nueva York, seguido de Cuomo y el republicano Curtis Sliwa. EFE

asg/jco/nvm