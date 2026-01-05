Embajada de EE.UU. en México prevé cambios en citas para visa ante protestas por Venezuela

2 minutos

Ciudad de México, 4 ene (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en México informó este domingo sobre posibles cambios en las citas para obtener la visa programadas para este lunes 5 de enero en la Ciudad de México.

Este anuncio se da en medio de protestas alrededor del recinto diplomático contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la par, la Embajada estadounidense avisó que la entrada ahora será por la intersección de avenida Casa de la Moneda y Presa Falcón, como una medida para gestionar el acceso al edificio y mantener los procedimientos de seguridad para clientes y personal.

La representación diplomática añadió que continuará monitoreando las condiciones locales y que compartirá actualizaciones “si es necesario cambiar los arreglos de las citas”.

El anuncio ocurre después de manifestaciones registradas desde el sábado en las inmediaciones de la sede diplomática, donde también se reportaron actos de vandalismo en la fachada de la sede, mientras elementos de seguridad contuvieron a los manifestantes en la zona.

En las movilizaciones, los participantes acusaron “violación de la soberanía” venezolana y llamaron a impulsar protestas frente a embajadas estadounidenses en distintos países.

Este domingo, además, se registraron movilizaciones simultáneas en la capital mexicana con posturas encontradas sobre la operación estadounidense: unos grupos rechazaron la intervención y otros la celebraron, lo que mantuvo el tema en la agenda pública y en el entorno inmediato de la sede diplomática. EFE

