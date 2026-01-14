Embajada de EEUU en Riad pide a personal limitar viajes a bases militares en Oriente Medio

2 minutos

El Cairo, 14 ene (EFE).- La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí instó este miércoles a su personal a limitar los viajes «no esenciales» a instalaciones militares de Oriente Medio, en un momento de máxima tensión marcado por las amenazas de Washington de intervenir en Irán por la represión en las protestas en la República Islámica.

«Dadas las tensiones regionales, la misión de Estados Unidos en Arabia Saudí ha recomendado a su personal extremar las precauciones y limitar los viajes no esenciales a las instalaciones militares de la región», dijo la embajada estadounidense en Riad en un comunicado publicado en su página web.

Asimismo, pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el reino árabe que «hagan lo mismo», mientras recordó que la legación diplomática «continúa vigilando la situación regional» y que sus operaciones «no han cambiado».

Además, recomendó a los nacionales de EE.UU. en la región que «mantengan un plan de seguridad personal», puesto que «las crisis pueden surgir inesperadamente al viajar o vivir en el extranjero, y un buen plan ayuda a analizar posibles escenarios y determinar con antelación la mejor estrategia».

La nota no hizo referencia explícita a la escalada entre Irán y Estados Unidos, marcada por las protestas en el país persa y las amenazas de Washington de intervenir.

Estas recomendaciones estadounidenses fueron emitidas poco después de que Catar confirmara la salida de «algunos efectivos» de Al Udeid, la base aérea de Estados Unidos más grande de todo Oriente Medio y ubicada a las afueras de Doha, una medida preventiva ante «las tensiones que están teniendo lugar en la región».

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que enviará ayuda a los opositores de Irán en medio de las protestas que están sacudiendo el país, mientras que también volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la República Islámica por la represión de las manifestaciones multitudinarias de las últimas semanas.

En respuesta, la Misión Permanente de Irán ante la ONU acusó al mandatario estadounidense de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada el martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. EFE

