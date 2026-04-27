Embajador de EE.UU. en Perú choca en redes sociales con diplomático de China en Colombia

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Lima, 27 abr (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, increpó este lunes al embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, después de que este lo criticara por el mensaje hostil que el estadounidense lanzó contra Perú, en el que advertía de represalias si no se concretaba la compra de una flota de aviones de combate F-16.

Navarro relacionó a China con el personaje del lobo en el cuento de Caperucita Roja, en un mensaje en la red social X en respuesta a Zhu, quien compartió en esta red social una información de EFE donde se reproducía la advertencia del estadounidense a Perú.

A través de su cuenta personal, Navarro le preguntó a Zhu si había aprendido de diplomacia leyendo el cuento de Caperucita Roja.

«¿Y tú aprendiste la diplomacia leyendo la Caperucita Roja? ¡Abuelito chino, qué ojos tan grandes tienes! ‘Son para verte mejor’ ¡Abuelito Chino, qué orejas tan grandes tienes! ‘Son para oírte mejor’. ¡Abuelito chino, qué dientes tan grandes tienes! ‘¡Son para comerte mejor!’, publicó el estadounidense.

El pasado 17 de abril, Navarro había advertido al país suramericano: «Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región».

A raíz del mensaje de Navarro, Zhu manifestó en su cuenta personal de X que «este lenguaje no es diplomático, ¡es coercitivo directo, puro y crudo!»

El embajador estadounidense envió el mensaje después de que se frustrara la firma del primer contrato con el Gobierno de Perú para la compra de doce aviones de combate F-16 Block 70, acordada en secreto, al enterarse a través de una entrevista radial de que el presidente interino, José María Balcázar, prefería dejar la transacción para el siguiente Gobierno escogido en las urnas.

Luego de muchas presiones hacia el Gobierno y el presidente, que según medios locales incluyeron presuntamente la amenaza de retirar visados a los responsables del proceso de compra, el contrato se firmó el pasado lunes y el primer pago se hizo el miércoles, pese a las reticencias de Balcázar, lo que llevó a las dimisiones de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa.

Navarro ha tenido previamente expresiones similares, como cuando invitó al entonces presidente interino José Jerí (2025-2026) a comer hamburguesas para «cambiar el menú», después de que salieran a la luz una serie de encuentros semisecretos del mandatario de transición con empresarios chinos en un chifa – restaurante de comisa tusán (fusión peruanochina).

Fue en ese contexto, bajo la administración de Jerí, que se firmó un principio de acuerdo bajo secreto para la adquisición de un total de 24 unidades del F-16, así como la modernización de la Base Naval del Callao, la principal de la Marina de Guerra de Perú.

Navarro también ha criticado la presencia en Perú del puerto de Chancay, construido a unos 80 kilómetros al norte de Lima por la naviera estatal china Cosco con una inversión de unos 1.300 millones de dólares. EFE

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