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Emelec da la sorpresa en la liga de Ecuador y corta la racha del Independiente del Valle

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Quito, 19 mar (EFE).- Emelec dio la gran sorpresa de la quinta jornada de la Liga Pro ecuatoriana al cortar la racha del campeón Independiente del Valle, al imponerse por 2-0 en el debut del portero colombiano Aldair Quintana en el rival.

Los defensas Ignacio Guerrico, a los 20 minutos, y Romario Caicedo, a los 24, sellaron el triunfo de Emelec con sendos cabezazos.

La derrota frenó al cuadro del Valle, con 10 puntos, y el Emelec sumó 4 unidades, en un partido en el que también se produjo el duelo de técnicos uruguayos, entre Vicente Sánchez, por el local, y Joaquín Papa, del Independiente.

El Técnico Universitario también dio la sorpresa al vencer por 0-1 al Aucas, con gol del colombiano Matheo Castaño, que en la jornada anterior también anotó.

Con el triunfo, el club universitario alcanzó el cuarto puesto con 8 puntos, dos menos que el Independiente.

El Orense se impuso por 3-2 al Mushuc Runa con dos goles del argentino Agustín Herrera y otro de Michael Bermúdez. Descontaron Freddy Mina y el argentino Facundo Castelli.

El Orense acumuló 5 unidades y su rival se quedó penúltimo, con tres enteros.

La quinta fecha comenzó el martes con el triunfo por 1-0 de Universidad Católica sobre Deportivo Cuenca. La Católica quedó tercero con 8 unidades y Cuenca es octavo con 7 puntos.

Liga de Quito derrotó por 0-2 a Leones del Norte y pasó al séptimo puesto, con 7 enteros y su rival es colista con tres unidades.

El Macará derrotó por 1-0 a Delfín y con 9 puntos quedó en el segundo lugar y Delfín permaneció con 7.

Libertad ahora es cuarto con 8 unidades al igualar 0-0 con Barcelona, sexto también con 8 puntos. EFE

rm/af/car

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